Vergi Haftası'nın sloganı: Vergi güvendir

AA

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 36. Vergi Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamaya göre, söz konusu dönem kapsamında çocuklar ve gençlerde vergi bilincinin oluşturulması amaçlanıyor.

Bunun toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek.

AFİŞLER 81 İLE ASILACAK

Bu yıl, 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde, "Vergi Güvendir" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikler için hazırlanan afişler, 81 ilde vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar ile kamu kurumlarının "outdoor TV" ekranlarında gösterilecek.

Çocuklarda vergi bilincini geliştirmek için "Vergilerle geleceği renklendiriyoruz" sloganıyla hazırlanan dijital öğrenci afişi kullanılacak.

Vergi Haftası dijital afişleri; kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve diğer kurumların "outdoor TV" ekranlarında yayınlanacak.

KUTLAMA MESAJLARI GÖNDERİLECEK

E-posta abonelerine gönderilen kutlama mesajının yanı sıra yıl boyunca vergi konusunda farkındalığın artırılması ve mevzuat güncellemelerinin en kısa zamanda iletilmesi amacıyla bilgilendirme mesajları gönderilecek.

Üniversitelerde panel ve konferans gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek GİB hakkında kurumsal bilgilendirme yapılacak.

İlk ve ortaokul ile lise öğrencileri için hazırlanan eğitim videoları, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı'nda yer alacak. Milli Eğitim BakanlığıWnın sosyal medya hesaplarından da haftaya yönelik paylaşımlarda bulunulacak.

TOPLANTILAR YAPILACAK

Yeni işe başlayan mükellefler için "hak ve ödevler", "iletişim kanalları" ve "e-uygulamalar" konularında bilgilendirme toplantıları yapılacak.

Türkiye genelinde beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler, işyerlerinde ziyaret edilerek sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerileri alınacak.

Vergi Haftası süresince oynanan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig futbol müsabakalarında, "Geleceğin garantisi vergilerinizdir, vergi haftası kutlu olsun." yazılı pankart tribünlere asılacak.