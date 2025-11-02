Vergi, harç ve ücretlerin Yeniden Değerleme Oranı yarın belli olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yarın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ekim enflasyonunun yanı sıra Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) 12 aylık ortalamasına göre "Yeniden Değerleme Oranı" da netleşecek.

Bu oran, 2026 yılında kesilecek vergi, ceza, harç ve ücretleri yakından ilgilendiriyor.

ÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen oran, 2025 için yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı.

HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?

Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV, yemek kartı, silah taşıma ruhsatı, ulaşım ücreti istisnası, araç gider sınırları, yurt dışı çıkış harcı, kira gelir istisnası, gayrimenkul satış vergisi ve beyan sınırı gibi pek çok kalemde artışlar bekleniyor.

Değişiklikler ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kanuna göre, Cumhurbaşkanının bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor.

EKİM AYI ENFLASYONU BEKLENTİSİ

Gözler yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine çevrilirken beklentiler, aylık enflasyonun yüzde 2,5-2,69 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 33,05’e gerileyeceği yönünde şekilleniyor.

EKİM AYI ÜFE'NİN 12 AYLIK ORTALAMA BEKLENTİSİ

Yeniden değerleme oranı ise yüzde 22 -24 aralığında bekleniyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 23 OLURSA

Yeniden Değerleme Oranı yüzde 23 olarak belirlenirse tahmini yeni ücretler şöyle olacak:

- Yemek kartı ücreti: 240 TL'den 295,2 TL'ye

- IMEI kayıt ücreti: 45 bin 614 TL'den 56 bin TL'ye

- Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL'den 1.230 TL'ye

- A sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL'den 2 bin 316 TL'ye

- B sınıfı ehliyet harcı: 5 bin 678 TL'den 6 bin 984 TL'ye

- 3 yıllık pasaport harcı: 8 bin TL'den 9 bin 840 TL'ye

- 10 yıllık pasaport harcı: 11 bin 274 TL'den 13 bin 867 TL'ye

- Ulaşım istisnası 126 TL’den 155 TL’ye

- Kira gelir vergisi istisnası 47 bin TL’den 57 bin 810 TL’ye

- Silah taşıma ruhsatı 158 bin TL’den 194 bin 340 TL’ye

- Binek otomobillerde gider sınırı kiralıklarda 45 bin 510 TL'ye, satın alınanlarda ise 990 bin TL’den 1 milyon 217 bin 700 TL’ye

- Beyan sınırı 330 bin TL’den 405 bin 900 TL’ye