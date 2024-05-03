Vergi kaçıranları ihbar edenler, 2023'te 14,8 milyon lira ödül aldı Vergi kaçırmak bir suç. Bu konuda bilinç oluşturulma çabası var. Öte yandan vergi kaçaklarının bulunması için vatandaşların ihbarları da değerlendiriliyor. Bu anlamda geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 176 kişiye ödül verildi.

AA

Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadeleye vatandaşların desteği sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 176 kişiye toplam 4 milyon 832 bin 566 liralık ihbar ödemesi yapıldı.

Kayıt dışı ekonomi, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin önemli bir problemi olarak tanımlanırken, artık gelişmiş ülke ekonomilerde de baş göstermeye başladı.

Kayıt dışı ekonominin azaltılması, orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine katkı sağlıyor.

Kayıp kaçağın önlenmesine vatandaşlar ihbarlarıyla destek veriyor

Kayıtlı ekonomiye geçiş sürecinde başarılı olabilmek için kamu kurum ve kuruluşları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ile toplumun tüm kesimlerinin desteği, tüm kurum ve kuruluşların etkin bir şekilde iş birliği içinde olması önem taşıyor. Bu kapsamda, söz konusu kayıt dışı faaliyetleri yürütenlerin tespit edilmesine sorumluluk sahibi vatandaşlar da ihbarlarıyla destek oluyor.

İhbarları gerçek çıkanlara ödül

Aynı zamanda gerçek ihbarları yapanlar da destekleniyor. Bu kapsamda, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı 176 oldu.

Toplam 14,8 milyon lira ödül dağıtıldı

İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin belirli bir oranında ödeme yapılırken, geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara ödenen ikramiye 14 milyon 832 bin 566 lira oldu.

Önceki yıllarda ödenen ödül miktarları

Bakanlığın ödediği ikramiye tutarı 2019'da 411 muhbire 12 milyon 300 bin 472 lira olurken, 2020'de 249 kişi 12 milyon 345 bin 691 lira, 2021'de 253 kişi 11 milyon 674 bin 279 lira, 2022'de 251 kişi 12 milyon 390 bin 551 lira ihbar ikramiyesi aldı.

5 yılda 1.340 kişiye toplamda 63,5 milyon liralık ikramiye

Böylece son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden 1.340 kişiye toplamda 63 milyon 543 bin 559 liralık ikramiye ödendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)