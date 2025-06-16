Vergi paketi Meclis'te! ÖTV matrahları güncellenecek

AA

Meclis'e sunulan yeni vergi paketinde amaç, vergide adalet ve etkinlik sağlamak.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) göre, TBMM'ye sunulan vergi paketine ilişkin çalışmalar, ilgili tarafların görüşleri alınarak yürütüldü.

TBMM'ye sunulan yeni ekonomi paketiyle, vergide adalet ve etkinliğin artırılması, kayıt dışılıkla mücadele, indirim ve istisnaların azaltılması, hukuki belirliliği sağlanması amaçlanırken, teklifte vatandaşa ek yük getiren hükümler bulunmuyor.

Vergi paketinde öne çıkan konu ise binek otomobillerin vergilendirilmesinde ÖTV matrahlarının güncellenmesi oldu.

"BİNEK OTOMOBİLLERE UYGULANAN MATRAHLAR YETERSİZ KALDI"

GİB, halihazırda "fiilen tüm araçlar yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranında vergilendirildiğini" belirterek, bu konuda da şu bilgileri verdi:

Mevcut durumda akaryakıtla çalışan binek otomobillerin vergilendirilmesinde temelde motor silindir hacmi ve matrah olmak üzere iki kriter kullanılıyor. Ancak zaman içerisinde araçların değerlerindeki hızlı artışa karşın, uygulanan matrahlar yetersiz kaldı.

"YERLİ-YABANCI VE YÜKSEK-DÜŞÜK BEDEL AYIRIMI YOKTU"

Vergi oranları yüzde 45 ila yüzde 220 arasında olmasına rağmen, matrah güncellemesine ilişkin yetkinin sonuna gelinmesi nedeniyle yerli ve yabancı ayrımı veya yüksek ve düşük bedel ayrımı yapılmadan fiilen tüm araçlar yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranında vergilendiriliyor.

"AKARYAKITLI BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAHLARI, PİYASA KOŞULLARINDAKİ FİYATLARI ETKİLEMEYECEK"

Teklifle, akaryakıtla çalışan binek otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları, piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek ve güncel ÖTV oranlarına uygun olacak şekilde yeniden belirlenecek.

İLGİLİ HABER Türk Lirası ile ilgili kanun teklifi Meclis'te

TAŞITLARIN MOTOR SİLİNDİR HACMİ, MENZİLİ VE BATARYA KAPASİTESİNE GÖRE FARKLI ÖTV ORANLARI

TBMM sunulan yasa teklifinde, taşıtların motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesi gibi teknik özelliklerine göre farklı ÖTV oranları belirlenmesinin önünün açılması hedefleniyor.

Ayrıca, binek otomobillerin ÖTV oranları ve matrahlarının, piyasa fiyatlarını etkilemeden güncellenmesine dair bir madde de teklifte yer alıyor

21 maddelik teklifin 14'üncü maddesinde, "Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12'nci maddesinde yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanına tanınan yetki genişletilerek, taşıtların motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesi gibi teknik özelliklerine göre farklı ÖTV oranları belirleme imkânı getirilmiştir." ifadelerine yer veriliyor.

Bu kapsamda, otomobillerin silindir hacimleri, elektrikli motor gücü ve fiyatlarına göre şekillenen mevcut ÖTV sisteminin yenileneceği anlaşılıyor.

Teklif ile 87.03 GTİP kodlu binek otomobillerin ÖTV oranları ve matrahları, piyasa fiyatlarını etkilemeden güncelleniyor. Aynı listenin 87.04 GTİP kodundaki kamyonetlerden, özellikle arazi taşıtı sınıfındaki araçlar için ise ÖTV oranları farklılaştırılacak.

Teklife göre bu düzenlemeler ile taşıt fiyatlarının güncel ekonomik koşullara uygun şekilde vergilendirilmesi amaçlanıyor.

Aynı maddeye göre, 87.03 GTİP numarasında yer alan diğerleri satırı altındaki bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobilleri ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin güncelliğini kaybeden matrah eşikleri nedeniyle, neredeyse tamamı, bulundukları motor silindir hacmi aralığındaki en yüksek ÖTV oranları olan; yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranlarından vergilendirildiğinden, söz konusu matrah eşikleri piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek şekilde yeniden belirlenecek.

Ayrıca ÖTV kanununa eklenen değişiklikle Cumhurbaşkanına 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan taşıtların, motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri itibarıyla farklı oranlar belirleme yetkisi de veriliyor.