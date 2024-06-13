Vergi Paketi yeniden değerlendirilerek TBMM'ye sunulacak

Kamuda tasarruf tedbirleri kararlılıkla uygulanırken, kayıt dışı ekonomiyle de mücadele sürüyor.
Bu kapsamda yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği kripto varlıklar ve Borsa da vergiye tabii tutulacak..
Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni bir açıklama geldi.
Yakında TBMM'de
Vergisel düzenlemeleri içeren taslak çalışmanın yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını belirten Şimşek, çalışmaların yeniden değerlendirildiğini duyurdu.
Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak.
İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz.
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