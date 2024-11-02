Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 Projesi'nde Türk firmalarına özel destek

AA

Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nun iki ülke ticari ilişkilerine ivme kazandırması, özellikle bu ülkenin Vizyon 2030 Projesi kapsamında Türk firmaların üstlenebileceği işlerin masaya yatırılması öngörülüyor.

"TÜRK ŞİRKETLERİ SUUDİ ARABİSTAN'DA MEGA PROJELERDE AKTİF ROL ALABİLİR"

DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü, iki ülke ilişkileri ve foruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Foruma, inşaat, enerji, sağlık, turizm, gıda, tarım, lojistik, teknoloji ve savunma sanayisi gibi stratejik sektörlerden firmaların katılımını önemsediklerini belirten Süngü, hedeflerinin Türk firmalarının uzun vadeli projelerle Suudi Arabistan'da güçlü şekilde yer alması olduğunu söyledi.

"TÜRK FİRMALARI İÇİN FIRSAT"

Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 Projesi'ne dikkati çeken Süngü, projenin Türk firmaları için birçok fırsat barındırdığını dile getirerek şöyle konuştu:

Türk inşaat ve altyapı şirketleri, kalite ve rekabetçilik anlamında bölgede önemli bir üne sahip olduğundan mega projelerde aktif rol alabilir. Ayrıca, sağlık ve dijital hizmetlerde de geniş bir potansiyel mevcut.

"VİZYON 2030 KAPSAMINDA TÜRK FİRMALARINA ÖZEL DESTEKLER VERİLİYOR"

Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 Projesi doğrultusunda yerli ve yabancı firmalara yönelik çeşitli teşvikler sunduğunu vurgulayan Süngü, vergi kolaylıklarının, yerli iş gücüne yönelik desteklerin ve proje finansmanında sağlanan esnekliklerin, bu teşviklerden olduğunu anlattı.

Süngü, Türk firmalarının da altyapı, yenilenebilir enerji ve sağlık projelerinde özel destek gördüğünü ifade etti.