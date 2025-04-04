Wall Street'in kayıpları arttı

ABD'de tarım dışı istihdam martta 228 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.
ABD'deki ana borsa endekslerinin vadeli işlem kontratları, ABD tarım dışı istihdamının Mart'ta beklentilerin üzerinde arttığını gösteren verinin ardından kayıplarını artırdı.
ABD'de tarım dışı istihdam Mart'ta 228 bin artarken Reuters anketine katılan 75 ekonomist, tarım dışı istihdamın 135 bin artmasını bekliyorlardı.
İŞSİZLİK ORANI ARTTI
ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayı işsizlik oranınınsa yüzde 4,2'ye yükseldiğini açıkladı.
Reuters anketine katılan ekonomistler, işsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde kalacağını tahmin ediyorlardı.
SAATLİK ÜCRETLER
ABD'de ortalama saatlik ücretler, mart ayında yüzde 0,3 ile beklentilere paralel arttı.
DOW JONES ENDEKSİ
TSİ 15.46 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 2,66 düştü.
S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 2,58 gerilerken, Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise yüzde 2,73 geriledi.
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