Walmart Türkiye'de ofis açıp, alımlara başlıyor

AA

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki Amerikan ticaret odaları tarafından bir etkinlik düzenlenerek bölgedeki ticaret hacmini artıracak girişimler aktarıldı.

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Avrasya Ekonomi Zirvesi, ekonomik iş birliğini ve iş ortaklıklarını teşvik etmek için bölgelerden hükümet yetkililerini, devlet kalkınma ajanslarını, iş liderlerini ve yatırımcıları İstanbul'da bir araya getirdi.

AmCham, Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD'de perakendenin neredeyse yüzde 10-15'ini yöneten çok uluslu mağazalar zinciri ABD şirketi Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağını belirtti.

Turnaoğlu, bölgede 12 ülkenin Amerikan Şirketler Derneği olarak bir araya geldiklerini, bunun aslında Türkiye'nin Avrasya için bölgesel merkez olduğunu gösterdiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN ABD İLE TİCARETİNİN HEDEFİ 100 MİLYAR DOLAR

Zirvenin Türkiye'nin ABD ile ticaretinin 100 milyar dolar hedefine ulaşması konusunda tetikleyici bir rol içerdiğini dile getiren Turnaoğlu, bunun özellikle ilkinin İstanbul'da yapılmasının önemine işaret etti.

"BÖLGENİN MERKEZİ İSTANBUL VE TÜRKİYE"

Turnaoğlu, gündemlerinde bölgedeki ticareti ve yatırımı artırmanın olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

Bu bölgenin doğal merkezi aslında İstanbul ve Türkiye. Bugünkü zirveye 12 ülkeden 250 kişi katılıyor. Avrasya'yı geniş tanımlıyoruz biz. Bu bölgenin aslında çok önemli bir potansiyeli var şu anda. Özellikle Çin ile Avrupa'yı bağlayan Orta Koridor bu ülkelerden geçiyor. Geçmişteki tarihi İpek Yolu diyebiliriz. Yani İpek Yolu'nun yeni versiyonu. Bu bölgedeki bu ülkelerin toplam şu anki gayrisafi milli hasılası 2 trilyon doları geçiyor. Tabii en büyüğü Türkiye.

"TÜRKİYE, İŞ ORTAĞI"

Amerikan şirketleri olarak Türkiye'yi merkeze almak suretiyle bütün bu bölgedeki ticareti ve yatırımı geliştirebileceklerini anlatan Turnaoğlu, "Amerika da Türkiye'yi bu bölgede çok önemli bir iş ortağı olarak görüyor. Özellikle son yıllarda bu daha da arttı." diye konuştu.

"GELECEK 5 YIL İÇİNDE HEDEFE ULAŞILACAK"

Tankut Turnaoğlu, Türkiye'nin ABD ile ticari hacminin 20 milyar dolarlardan yaklaşık 40 milyar dolarlara geldiğine dikkati çekerek, "Son 5 senede 2 katına çıktı. Hedefimiz 100 milyar dolar. Biz bu hedefin 2028-2029 yıllarında olacağını düşünüyoruz. Gelecek 5 sene içinde bunun gerçekleşme ihtimali çok çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'DEKİ AMERİKAN ŞİRKETİ SAYISI 2 BİNE ULAŞTI"

ABD şirketleri için Türkiye'nin bölgesel bir merkez olduğunun altını çizen Turnaoğlu, "Ayrıca Türkiye'ye gelen Amerikan şirketi sayısı da artıyor. Biz Türkiye'de 60 milyar dolarlık Amerikan şirketlerinin toplam yatırımını temsil ediyoruz. Son 5 senede üye sayımız yüzde 50 arttı. Türkiye'deki Amerikan şirketi sayısı 2 bine ulaştı." açıklamasını yaptı.

"İŞ BİRLİKLERİNİN ARTMASI SÖZ KONUSU"

İki ülke arasında savunma sanayiinde de iş birliğinin arttığını vurgulayan Turnaoğlu, "Boeing'in Türkiye'de yatırımları var, iş birliği var. Türk şirketleriyle General Electric'in iş birlikleri var, bunun daha da artması söz konusu. Tabii sivil havacılık alanında büyük bir iş birliği var. Enerjide büyük bir iş birliği var." ifadesini kullandı.

"WALMART, TÜRKİYE'DEN ALIMLARA BAŞLIYOR"

Turnaoğlu, Türkiye'den ABD'ye ihracatın oldukça arttığını aktararak, otomobilden makineye, tekstilden kimya ürünlerine, hatta mobilyaya kadar son dönemde ciddi bir talebin olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Walmart, Türkiye'den alımlara başlıyor. Mobilya bunlardan biri, dondurulmuş gıda bunlardan bir başkası. Şu anda 2-3 alanda Türkiye'yi bir tedarik merkezi olarak görüyorlar.

"THY, KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ"

Turnaoğlu, ABD'nin Türkiye'nin ikinci büyük pazarı olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: