Web sitesine sahip girişimlerin oranı yüzde 56,5 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını açıkladı.

En az 10 çalışanı olup web sitesine sahip olan girişimlerin oranı, 2024 yılında yüzde 51,8 iken bu oran 2025 yılında yüzde 56,5 oldu.

Web sitesi sahiplik oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 2025 yılında 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 92,5'inin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 73,1'inin ve 10-49 çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 52,4'ünün web sitesi sahibi olduğu görüldü.

SABİT HAT İNTERNET BAĞLANTISI

En az 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 93,6'sı 2025 yılında İnternete erişimde sabit hat İnternet bağlantısı kullandı. Sabit hat İnternet bağlantısı kullanan girişimlerin abone oldukları en yüksek bağlantı hızları incelendiğinde; 2025 yılında girişimlerin yüzde 54,8'inin 100 Mbit/s'den az hızda, yüzde 36,6'sının 100-999 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 8,6'sının 1 Gbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandığı görüldü.

Web sitesi sahiplik oranı ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde ise 2025 yılında web sitesi sahibi olan girişimlerin oranının en fazla yüzde 91,6 ile "bilgi ve iletişim" faaliyeti yürüten girişimlerde olduğu görüldü. Bunu, yüzde 89,3 ile "finans ve sigorta" faaliyetleri ve yüzde 79,7 ile "bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" faaliyetleri takip etti.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 55,2'Sİ SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINI KULLANDI

Facebook, Instagram, X, Snapchat, YouTube, LinkedIn, TikTok gibi sosyal medya uygulamalarını kullanan 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin oranı, 2021 yılında yüzde 34,6 iken 2025 yılında bu oran yüzde 55,2 oldu. Sosyal medya kullanan girişimlerin oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 2025 yılında 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 52,8'inin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 64,2'sinin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 83,4'ünün en az bir sosyal medya uygulaması kullandığı görüldü.

E-SATIŞ YAPAN GİRİŞİMLERİN ORANI YÜZDE 13,6 OLDU

En az 10 çalışanı olan girişimlerin 2024 yılında İnternet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığı ile gerçekleştirdikleri e-satış oranı yüzde 13,6 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre e-satış yapma oranı, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,9, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 15,1 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 26,5 oldu.

E-satış yapma oranı ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde ise 2024 yılında en fazla e-satış yapma oranının yüzde 38,6 ile "konaklama ve yiyecek hizmeti" faaliyetlerini yürüten girişimlerde olduğu görüldü. Bunu, yüzde 20,3 ile "bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" faaliyetlerini yürüten girişimler ve yüzde 19,7 ile "bilgi ve iletişim" faaliyetlerini yürüten girişimler takip etti.

HER 10 GİRİŞİMDEN BİRİ WEB SATIŞ YAPTI

Girişimlerin yüzde 12,4'ü 2024 yılında web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden web satış yaptı. Web sitesi ya da mobil uygulamalar aracılığı ile mal veya hizmet satışı yapan girişimler çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 11,9'unun, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 13,3'ünün, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 21,3'ünün web satış yaptığı görüldü.

GİRİŞİMLER WEB SATIŞINDA FARKLI GİRİŞİMLERİN SATIŞ YAPABİLDİĞİ ÇEVRİMİÇİ PLATFORMLARI TERCİH ETTİ

Web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden mal veya hizmet satışı yapan girişimlerin yüzde 51,6'sı kendi web siteleri ya da mobil uygulamalarını kullanırken yüzde 80,4'ü farklı girişimlerin de satış yapabildiği çevrimiçi mağazalar ve pazar yerleri ile mobil uygulamalarını kullandı. Bu oranlar, 2020 yılında sırasıyla yüzde 70,3 ve yüzde 69,7 idi.

WEB SATIŞ YAPAN GİRİŞİMLERİN YÜZDE 81,8'İ FİZİKSEL MAL SATTI

Web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden mal veya hizmet satışı yapan girişimlerin web satışları ürün türüne göre incelendiğinde; fiziksel mal sattığını beyan eden girişimlerin oranı yüzde 81,8 oldu. Yazılım veya diğer dijital içeriklerin indirilmesi ya da çevrimiçi sunulması gibi dijital olarak teslim edilen mal veya hizmet sattığını beyan eden girişimlerin oranı yüzde 24,1, konaklama, seyahat, bakım veya onarım hizmetleri gibi dijital olarak sunulmayan hizmetlerin web satış oranı ise yüzde 27,1 oldu.

YURT DIŞINA WEB SATIŞI YAPAN GİRİŞİMLERİN ORANI ARTTI

Web sitesi ya da mobil uygulamalar aracılığı ile 2024 yılında mal veya hizmet satışı yapan girişimlerin yüzde 27,8'i yurt dışına satış yaptı. Bu oran, 2023 yılında yüzde 26 idi.

Yurt dışına web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden mal veya hizmet satışı yapan girişimlerin 2024 yılında satış sürecinde karşılaştığı zorluklar incelendiğinde ise; girişimlerin en fazla karşılaştığı zorluğun yüzde 45,8 ile yurt dışına satılan ürünlerin teslim veya iade edilmesinin yüksek maliyeti olduğu görüldü. Bunu, yüzde 29,1 ile online ödeme sistemi ile ilgili zorluklar ve mevzuat bilgisi eksikliği ve yüzde 28,6 ile yurt dışına satış yaparken şikayet ve ihtilafların çözümüyle ilgili zorlukların izlediği görüldü.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 17,1'İ ENERJİ TÜKETİMİNİ AZALTMAK İÇİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANDI

Enerji tüketimini azaltmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojileri sistemleri veya çözümleri kullanan 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin oranı, 2025 yılında yüzde 17,1 oldu. Bu oran çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 15'inin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 24,3'ünün ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 45'ının enerji verimliliği için bilgi ve iletişim teknolojileri sistemleri veya çözümleri kullandığı görüldü.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 37,5'İ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ EKİPMAN ATIKLARINI GERİ DÖNÜŞÜME YÖNLENDİRDİ

Girişimde artık kullanılmayan bilgisayar, monitör, cep telefonu gibi bilgi ve iletişim teknolojileri ekipmanlarını, elektronik atık toplamaya verdiğini veya geri dönüşüme gönderdiğini beyan eden 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin oranı yüzde 37,5, yedek parça olarak kullanmak amacıyla veya hassas bilgi güvenliği gibi nedenlerden dolayı girişimde muhafaza ettiğini beyan eden girişimlerin oranı yüzde 39,6, sattığını, kiraladığını veya bağışladığını beyan eden girişimlerin oranı ise yüzde 32,3 oldu.