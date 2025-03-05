Yabancı plakalı araçlara kasko olanağı

DHA

Yabancı uyruklu turistler ve gurbetçiler için sigorta aracılık hizmeti veren kasko firmaları yabancı plakalı araçlar için sundukları sigorta hizmetlerini geliştirerek sektörde bir ilke imza atıyor.

Yurt dışından Türkiye’ye araçlarıyla gelen gurbetçiler ve yabancı uyruklu turistler, artık araçlarını kasko ve trafik sigortası ile güvence altına alabilecekler.

Uzmanlar bu gelişmelerin turizme de katkı sunmasını bekleniyor.

Bu yeni hizmetle sadece sigorta ihtiyacı karşılanmıyor, aynı zamanda Türkiye turizmine de katkıda bulunmak hedefleniyor.

20 YAŞINA KADAR OLAN ARAÇLAR SİGORTA YAPTIRABİLECEK

Yurt dışından Türkiye’ye araçlarıyla gelen yabancılar ve gurbetçiler, artık 20 yaşa kadar olan araçlarına kolayca kasko sigortası yaptırabilecek.

KASKO PASAPORT NUMARASINA YAPTIRILIYOR

Pasaport numarası ile yaptığımız bu kasko işlemi, aracın menşe ülkesindeki rayiç değeri üzerinden düzenleniyor.

ARACIN KENDİ ÜLKESİNDEKİ DEĞERİ ÖDENİYOR

Olası bir ağır hasar durumunda, sigortalı araç sahibine aracının kendi ülkesindeki değeri ödeniyor.

SINIR KAPISINDA BEKLEMEYE SON

Online başvuru süreciyle kullanıcılara büyük bir kolaylık sunuldu.