Yabancılar, 651,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Mart haftasında net 651,9 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 388,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 47,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

YABANCILARIN HİSSE SENEDİ STOKU YÜKSELDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Mart itibarıyla 28 milyar 759,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Mart haftasında 29 milyar 196,5 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 703,3 milyon dolardan 15 milyar 801,1 milyon dolara, ÖST stokları da 716 milyon dolardan 666,3 milyon dolara indi.

YABANCILARIN DÖVİZ STOKU

TCMB tara­fından açıklanan verilere gö­re, bir önceki hafta 185 milyar 45,93 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 28 Mart ile sona eren haftada 185 milyar 259,80 milyon dola­ra geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki hafta­ya göre 928,86 milyon dolar ar­tarak 114 milyar 23,93 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 714,79 milyon dolar azalarak 71 milyar 235,84 milyon dolara indi.