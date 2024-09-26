Yabancılar, 96,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı Merkez Bankası verilerine göre, yabancılar, geçen hafta net 96,1 milyon dolarlık hisse senedi, 3,3 milyon dolarlık ÖST varlığı ve 1 milyar 582,9 milyon dolarlık DİBS aldı.

AA

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) stoku açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Eylül itibarıyla "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Eylül haftasında net 96,1 milyon dolarlık hisse senedi, 3,3 milyon dolarlık ÖST varlığı ve 1 milyar 582,9 milyon dolarlık DİBS aldı.

HİSSE SENEDİ STOKU

Yurt dışında yerleşik kişilerin 33 milyar 645,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Eylül'de 34 milyar 892,1 milyon dolara çıktı.

DİBS VE ÖST STOKU

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 734 milyon dolardan 16 milyar 199,7 milyon dolara, ÖST stokları 290,7 milyon dolardan 293,4 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)