Yabancıların DİBS stoku 6 yılın zirvesinde

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayıNlanan "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ne göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Kasım haftasında önemli bir yatırım hareketi gerçekleştirdi.

Bu dönemde, yabancı yatırımcılar net olarak 1 milyar 627,3 milyon dolar değerinde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satın alarak, Mart 2019'dan bu yana en yüksek DİBS stok seviyesine ulaştı.

Ayrıca, yabancıların hisse senedi yatırımları 138,6 milyon dolar artarken, Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlıkları ise 9,7 milyon dolar arttı.

HİSSE SENEDİ STOKU

Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Kasım itibarıyla 30 milyar 903,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Kasım'da 32 milyar 141,2 milyon dolara çıktı.

DİBS VE ÖST STOKU

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 17 milyar 837,2 milyon dolarla son 6 yılın zirvesine yükselirken, ÖST stokları 8,4 milyon dolar artışla 389 milyon dolara ulaştı.