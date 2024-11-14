Yabancıların hisse senedi stokları arttı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Bu kapsamda yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) stoku açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Kasım haftasında net 163,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,2 milyon dolarlık ÖST varlığı satarken 149,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi DİBS aldı.

YABANCILARIN HİSSE SENEDİ STOKLARI ARTTI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Kasım itibarıyla 30 milyar 480,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Kasım'da 30 milyar 903,7 milyon dolara çıktı.

DİBS VE ÖTS STOKLARI

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 16 milyar 184,8 milyon dolardan 16 milyar 396 milyon dolara yükselirken ÖST stokları ise 383,8 milyon dolardan 380,6 milyon dolara geriledi.