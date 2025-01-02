Yaklaşık 540 milyon lira değerinde lüks araç vurgunu engellendi

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Ticaret Bakanlığı, gümrükler muhafaza ekipleri, Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'na yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Hopa'da lüks araç vurgununa engel olunduğunu açıkladı.

Gümrükler Muhafaza birimlerince başta Sarp, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapıları olmak üzere titizlikle yürütülen risk analizi çalışmaları ve yapılan kontroller neticesinde, şüpheli görülen şahıs ve taşıtlara ilişkin Bakanlık sistemlerinden sorgulamalar gerçekleştirilerek detaylı bir inceleme başlatıldı.

540 MİLYON TÜRK LİRASI DEĞERİNDE 50 LÜKS ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü birimlerinin, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturması kapsamında ülke çapında gerçekleştirdiği farklı operasyonları sonucunda, yaklaşık 540 milyon Türk Lirası değerinde 50 adet lüks araç ele geçirildi.

"ARAÇLA SINIRDAN GEÇENLER, ARAÇLARI BIRAKIP ÇIKIŞ YAPTI"

Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili yayanladığı açıklamala şu bilgileri verid:

Sorgulamalar neticesinde, turistik kolaylıklar kapsamında, geçici olarak ülkeye getirilen lüks araçların ülkede bırakıldığı, ilgili şahısların ise taahhütname vermeksizin araçsız yurtdışına çıkış yaptığı saptandı.

"İTHALAT MUHAFİYETİNDEN USULSÜZ YARARLANMAYA ÇALIŞTILAR"

Ayrıca geçici ithalat kapsamı muafiyet dahilinde araç getirmek için bazı şahıslarca gerekli şartlar sağlanıyor gibi gösterilerek usulsüz bir şekilde kolaylıktan faydalanılmaya çalışıldığı tespit edildi.

"11 FARKLI İLDE GEÇİCİ İTHALAT REJİMİNİ SUİİSTİMAL ETTİLER"

Bu doğrultuda, 11 farklı ilde geçici ithalat rejimini suiistimal etmek suretiyle ülkeye getirilen ve usulsüz bir şekilde kullanılan yaklaşık 540 Milyon Türk Lirası değerinde toplam 50 lüks araç ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olaya ilişkin şüpheli şahıslar hakkında başlatılan soruşturma işlemleri Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

"YASA DIŞI FAALİYETLE MÜCADELEYE DEVAM"

Ticaret Bakanlığı çalışmalara devam edileceğini şu ifadelerle dile getirdi: