Yapay zekâ artık çilek seralarında

Tarım makineleri alanında güçlü adımlarla ilerleyen Fertima, “teknolojiyle büyüyen tarım” vizyonu doğrultusunda tarım makineleri alanında yeni bir döneme başlıyor.

Bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri olan Dogtooth Technologies imzalı dünyanın ilk ticari çilek hasat robotu Fertima ile Türkiye’de.

Robotik hassasiyetle hasat yapan sistem, kalite kayıplarını azaltarak üreticilere hem verim hem de ihracat odaklı hasatta kalite ve standart avantajı sunuyor.

Akıllı kamera yapısı, kalite analizi ve günlük 300 kilograma ulaşan hasat kapasitesiyle öne çıkan Çilek Hasat Robotu, ilk kez Antalya’daki Growtech Tarım Fuarı’nda, Fertima standında tanıtıldı ve üreticilere yeni nesil hasat teknolojilerini yakından görme fırsatı sağladı.

HASSAS TOPLAMA, SIFIR HATA

Robot, üzerindeki gelişmiş kamera ve yapay zeka sistemi sayesinde olgun çilekleri milimetrik doğrulukla tespit ediyor. Özel tasarlanmış kesici mekanizması meyveye temas etmeden sapından kesiyor; böylece ezilme, hasar veya deformasyon kaynaklı kayıpları en aza indiriyor.

Toplanan her çilek, robotun entegre kalite analiz ünitesinde beş farklı kamera ile 360 derece görüntüleniyor ve 16 kalite kriterine göre değerlendiriliyor. Böylece süpermarket raflarında aranan homojen kalite, her hasatta garanti altına alınıyor.

İHRACAT ODAKLI ÜRÜN SEÇİM TEKNOLOJİSİ

Dogtooth’un beşinci nesil robotik mimarisi, uygun koşullarda günde 300 kiloya ulaşan hasat kapasitesiyle insan gücünün erişebileceği verimin çok ötesine geçiyor. Gece-gündüz çalışabilen yapısı, özellikle sıcak dönemlerde seraların en serin olduğu gece saatlerinde yüksek kaliteli hasat yapılmasını mümkün kılıyor.

Robot ayrıca, ihracat pazarlarının belirlediği yüzde 20-30 “white shoulder” beyaz oran gibi olgunlaşma oranlarını milimetrik doğrulukla tespit ederek yalnızca talebe uygun çilekleri topluyor. Bu sayede üreticilerin dış pazar standartlarına uyumu kolaylaşıyor ve müşteri taleplerine nokta atışı hasat yapmasıyla müşteri memnuniyetinin artmasını sağlayarak satış rakamlarının yükselmesine destek oluyor.

İNSANI TAMAMLAYAN, OPERASYONU GÜÇLENDİREN TEKNOLOJİ

Sistem yalnızca hasatla sınırlı değil. Robot uçlarının değiştirilmesiyle bitkinin gutter kenarlarından sarkan dalları budayarak üreticilere hem zaman hem de iş gücü maliyetlerinden tasarruf sağlıyor. Çeşitli seracılık altyapılarına kolayca entegre olabilmesi ise ek yatırım ihtiyacını minimuma indiriyor. Böylece teknoloji, insan gücünün yerine geçmek yerine ona destek olarak operasyonel verimliliği artırıyor.

TÜRK TARIMINDA YENİ BİR DÖNEM

Kasım 2025’te Antalya’da düzenlenen Growtech Tarım Fuar’nda Fertima standında ilk kez sergilenen bu robotik hasat sistemini Fertima, Türkiye’ye abonelik modeliyle sunarak bakım, servis ve yazılım güncellemelerini üreticiler için sürekli erişilebilir hale getiriyor.

Bu yapı, teknolojinin uzun vadeli değerini korurken üreticilerin her zaman en güncel sürümle çalışmasını sağlıyor. Dünyanın ilk ticari çilek hasat robotu, Türkiye’de tarımsal üretimde verimliliği artıran, kayıpları azaltan ve kaliteyi standardize eden yeni bir çağın kapılarını açıyor.