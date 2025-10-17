Yapay zeka hisseleri 2025: Borsada popüler yapay zeka şirketleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son yıllarda dünya, OpenAI'nin ChatGPT sohbet robotu, Google'ın Gemini modeli ve DeepSeek'in yapay zeka asistanı gibi yapay zeka teknolojisindeki dikkat çekici gelişmelere tanık oldu.

Yapay zeka alanındaki hızlı gelişmeler sayesinde, yatırımcılar da bu alana yönelmeye başladı.

Özellikle ABD merkezli teknoloji devleri, AI altyapılarını genişleterek borsalarda yatırımcıların gözbebeği oldu.

2025 itibarıyla yapay zekâya yatırım yapan fon sayısı rekor seviyelere ulaştı.

Nasdaq, BIST 100 ve S&P 500 gibi endekslerde AI bağlantılı şirketlerin ağırlığı hızla artarken, NVIDIA, Microsoft, AMD, Palantir ve Alphabet gibi firmalar yatırım portföylerinin favorileri oldu.

Yapay zeka şirketlerine yatırım yapmak isteyenler, "borsadaki yapay zeka hisseleri" başlığını araştırıyor.

İşte, küresel borsalarda öne çıkan yapay zeka şirketleri...

ABD: YAPAY ZEKANIN KALBİ

Yapay zeka yatırımlarının en yoğun olduğu ülke tartışmasız ABD. 2025 itibarıyla hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların ilgisi, özellikle NVIDIA, Microsoft, AMD, Palantir, Alphabet (Google) ve C3.ai gibi devlere yönelmiş durumda.

NVIDIA (NVDA), yapay zekâ modellerini çalıştıran GPU’ların (grafik işlemci birimlerinin) en büyük üreticisi.

Şirket, OpenAI ve Google gibi teknoloji devlerinin kullandığı yüksek performanslı çipleri üreterek, AI altyapısının bel kemiği haline geldi. Hisse değeri 2023’ten bu yana birkaç kat artarak yatırımcıların gözdesi oldu.

Microsoft (MSFT) ise OpenAI ortaklığı sayesinde üretken yapay zekâda en güçlü yazılım markalarından biri. Office 365 Copilot ve Azure AI gibi ürünleriyle hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal pazarda büyük gelir elde ediyor.

Advanced Micro Devices (AMD), NVIDIA’nın en güçlü rakibi olarak yapay zekâ hızlandırıcılarıyla veri merkezi sektöründe hızla büyüyor. Yeni nesil MI300X çipleri, birçok yapay zekâ eğitimi ve çıkarım sisteminde kullanılmaya başladı.

Palantir Technologies (PLTR), büyük veri analitiği ve AI tabanlı karar destek sistemleriyle özellikle kamu kurumları ve savunma sektöründe faaliyet gösteriyor.

Şirketin “AIP” adlı yapay zekâ platformu, 2025 itibarıyla birçok ülke ve kurum tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Ayrıca C3.ai, tamamen yapay zekâ çözümlerine odaklanmış bir yazılım şirketi olarak ABD borsasında “AI-first” kimliğiyle dikkat çekiyor.

Enerji, savunma, finans ve sağlık gibi sektörlere özel yapay zekâ platformları geliştiriyor.

ÇİN'DE YAPAY ZEKA BORSASI

Çin’de yapay zeka, ulusal strateji haline geldi ve birçok teknoloji şirketi bu alana yoğun yatırım yapıyor.

Borsada işlem gören ve AI teknolojilerinde öne çıkan şirketlerin başında Baidu, 4Paradigm, Horizon Robotics ve Cambricon Technologies geliyor.

Baidu (BIDU), Çin’in Google’ı olarak biliniyor ve “Ernie” adını verdiği kendi büyük dil modelini geliştirerek ülkenin yapay zekâ yarışında öncü rol üstleniyor. Şirket, arama motoru gelirlerinin ötesine geçip bulut bilişim ve AI altyapısına yöneldi.

4Paradigm, Hong Kong borsasında işlem gören ve kurumsal yapay zekâ çözümleri sunan bir yazılım şirketi. Finans, üretim ve lojistik sektörlerine özel AI uygulamaları geliştiriyor.

Horizon Robotics, otonom sürüş sistemlerinde kullanılan yapay zekâ çipleri üretiyor. Çin’in elektrikli araç pazarında hızla büyüyen bu şirket, AI destekli sürücü asistan sistemlerinde önemli bir oyuncu haline geldi.

Cambricon Technologies ise yapay zekâ işlemcileri ve yarı iletken teknolojilerinde uzmanlaşmış bir Çinli firma. Ürünleri, ulusal savunma ve kamu projelerinde yaygın biçimde kullanılıyor.

BORSA İSTANBUL'DA YAPAY ZEKA

ASELSAN (ASELS), bu alanda en dikkat çeken örneklerden biri. Şirket, savunma sanayii projelerinde görüntü işleme, sensör verisi analizi, hedef tespiti ve karar destek sistemleri gibi yapay zekâ tabanlı çözümler geliştiriyor.

Bunun yanı sıra, HAVELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM gibi kurumlar da yapay zekâ destekli yazılımlar ve veri analitiği çözümleri üzerinde çalışıyor.

BISTECH, Borsa İstanbul'un iştiraki olan ve yapay zekayı borsa işlemlerini optimize etmek ve piyasa gözetimi yapmak için kullanan bir şirkettir.

Netmarble Türkiye, mobil oyun geliştirme ve yayıncılığı yapan bir şirket ve yapay zekayı oyunlarda kişiselleştirme ve otomasyon gibi alanlarda kullanıyor.

Ayrıca Turkcell, veri analitiği ve müşteri deneyimi alanında yapay zeka teknolojilerini aktif biçimde kullanıyor.