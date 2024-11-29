Yapay zeka savunma ve satın almada kullanılıyor

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Stratejik Satınalma Derneği’nin Ankara’da düzenlediği “Yapay Zekanın Satınalma’daki Rolü ve Savunma Sanayii Tedarik Yönetimi” etkinliği; yapay zekanın geldiği son nokta hakkında bilgi verdi.

Türkiye’de başta savunma sanayii olmak üzere satın alma ve tedarik süreçlerinde yapay zeka destekli uygulamaları tanıtmak, yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, sektörün önde gelen isimlerinin ilham verici sunumlarına, vaka çalışmalarına ve yenilikçi çözümlere ev sahipliği yaptı.

YAPAY ZEKANIN SAVUNMA SANAYİİNE ENTEGRASYONUNU

Sempozyumda; ASELSAN Merkezi Satınalma Direktörü Fevziye Yılmaz, savunma sanayiinde tedarik yönetimindeki kritik süreçleri, yapay zeka destekli senaryoları, tedarikçi seçimlerini ve sivil endüstri firmalarının savunma sanayiine entegrasyonunu ele aldı.



"YAPAY ZEKA SADECE BİR KAVRAM DEĞİL"

Sempozyumda; yapay zeka destekli e-satın alma platformu PERAPOLE adına M. Alphan Namlı, satın alma ve tedarik süreçlerinde yapay zeka destekli robotların hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Satın alma ve tedarik yönetiminde üretken yapay zekanın geleceği konusundaki öngörülerini paylaşan Namlı, yapay zekanın artık sadece bir kavram olmadığını, somut etkiler yaratan bir gerçeklik olarak işletmelerin verdiği hizmetleri en üst seviyede etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

Yenilikçi, yapay zeka destekli 'PI' olarak adlandırdığımız dijital asistan modülümüz, satınalma-tedarik süreçlerinde rutin sorgulamaları otomatikleştirerek anlık cevap ve çözümler sunuyor. Bir ürün, mal ya da hizmetin fiyatını, özelliklerini, ölçülerini detaylı olarak görüp ülkeler bazında fiyat karşılaştırası yapabiliyorsunuz.

"DİL BİLMEYENLER BİLE YAPAY ZEKA ROBOTLARI ARACILIĞI İLE ANLAŞIYOR"

Platformumuzda bulunan yapay zeka tabanlı çok dil seçeneğine sahip robotlar ile yabancı dil bilmeseniz bile istediğiniz ülkeden ürün ve hizmeti satın alabilirken aynı zamanda da satış yapabiliyorsunuz.

"YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİNİN HIZINA UYUMLU OLACAK"

Savunma sanayiinde geliştirilen yerli ve milli teknolojilerin geldiği son noktayı da katılımcılarla paylaşan konuşmacılar; savunma sanayiinde satınalma ve tedarik yöntemlerinin de artık teknoloji hızına ve gelişimine uyum sağlamasının vazgeçilmez olduğunu aktardılar.

“DİJİTAL ASİSTANLI” DÖNEM

Satınalma ve Tedarik Yönetiminde “Dijital Asistanlı” Dönem Günümüzün hızlı tempolu iş dünyasında yapay zeka destekli araçlara ve dijital platformlara sahip olmak hem başarı hem de fark yaratmak için büyük önem taşıyor.

Tedarik zincirinde sihirli bir çözüm sunan yapay zeka, yüksek düzeyde güvenlik ve işlem hızı sağlayarak şirketlerin iş akışını ve süreçlerin kullanımını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda şeffaflık ve verimlilik sağlayarak müşteri beklentilerine de cevap veriyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ UYGULAMA

Satınalma ve tedarik süreçlerini şirketlerin dijital ortamda yönetmesine imkanı sağlayan kurum, platform üzerinden yapay zeka destekli yeni bir uygulamayı hizmete sunuyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ CHATBOTLAR GELİYOR

Platformda oluşturulan Chatbotlar ile anlık yanıtlar ve kişiselleştirilmiş çözümlerle yeni bir kolaylık ve verimlilik düzeyi sunuluyor.