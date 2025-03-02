Yapay zekadan en çok etkilenecek 5 sektör

AA

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Hassan, yapay zekanın iş gücü piyasasına etkisine ilişkin, yapay zekanın çalışma hayatını etkilediğini anlattı.



Hassan, durumun ülkeler, bölgeler ve kıtalar arasında farklılık gösterdiğini dile getirdi.

"YAPAY ZEKANIN EN ÇOK ETKİLEYECEĞİ 4-5 MESLEK BULUNUYOR"

Bu konuda ILO tarafından araştırma yapıldığını ve birtakım bulgular elde ettiklerini aktaran Hassan, şunları kaydetti:

Yapay zekanın en çok etkileyeceği 4-5 meslek ya da sektör bulunuyor. Sağlık sektörü, yapay zekadan en çok etkilenenlerden birisi olacak. Bunun yanı sıra idari işler, perakende ve bankacılık sektörü de yapay zekadan büyük ölçüde etkilenecek. Aynı zamanda imalat sektörü de bu etkilenen alanlar arasında ön sıralarda yer alıyor.

YAPAY ZEKANIN ETKİLEYECEĞİ SEKTÖRLER

-Sağlık

-İdari işler

-Perakende

-Bankacılık

-İmalat

“YAPAY ZEKA İŞLERİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAYACAK”

Yapay zekanın çalışma hayatında pek çok şeyi değiştireceğine işaret eden Hassan, "ILO olarak bizim düşüncemiz, yapay zeka işleri tamamen ortadan kaldırmayacak ancak işleri dönüştürecek. Dolayısıyla bu konuları dikkate almamız gerekiyor. Hangi tür işler ortadan kalkacak, hangi tür işler ortaya çıkacak? Bu durum, politikalara, işletmelerin, işverenlerin ihtiyaçlarına ve iş gücü piyasasına yönelik yapılacak müdahalelere bağlı olacak." diye konuştu.

"YENİ BECERİLER KAZANDIRMAK YETMEZ"

Hassan, yapay zeka teknolojisinin geliştiği bu dönemde iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerilere ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

İlkokula başlayan çocukların yüzde 65'i, şu anda var olmayan işlerde çalışacak. Bu durum, dijital dönüşüm ve yapay zekanın etkisiyle doğrudan bağlantılı. Hangi becerilere ihtiyaç duyacağımız konusunda, becerilerin yeniden kazandırılmasına ve mevcut becerilerin geliştirilmesine odaklanmamız gerekiyor. Ancak burada önemli bir nokta daha var. Sadece yeni beceriler kazandırmak veya mevcutları geliştirmek yetmez, yetkinliklerin sürdürülebilirliğini de sağlamalıyız.

"İŞ GÜCÜ, TAMAMEN DİJİTAL BİLGİYE VEYA YAPAY ZEKA BECERİLERİNE SAHİP OLMAK ZORUNDA DEĞİL"

Gelecekte hibrit bir çalışma sisteminin ortaya çıkacağına değinen Hassan, "İş gücü, tamamen dijital bilgiye, dijital becerilere veya yapay zeka becerilerine sahip olmak zorunda değil. 2030'a kadar birçok işin bir dijital bileşeni ve yapay zeka bileşeni olacak. Ancak bu işleri yapabilmek için insani becerilere de büyük ölçüde ihtiyaç duyulacak." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE YAPAY ZEKA

Hassan, yapay zekanın iş gücüne olumsuz etkilerinin azaltılması noktasında ulusal stratejilerin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti: