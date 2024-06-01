Yapı Kredi'nin satışı gerçekleşmedi Koç Holding iştiraki olan Yapı Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı ile ilgili "Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir" açıklaması yaptı.

ensonhaber.com

Koç Holding'in, sahibi olduğu Yapı Kredi Bankası hisselerinin satışı için First Abu Dhabi Bank ile ileri aşama görüşmeleri yapılmıştı.

Satışa ilişkin Koç Holding'den yapılan açıklamada, satış için ön görüşmelerin sürdüğü aktarılmıştı.

Yaşanan gelişmelerle Borsa İstanbul'da Yapı Kredi ile ilgili haber akışı endekse yeni rekor gelmişti. BIST 100 endeksi 11 bin seviyesini geçmiş ve Yapı Kredi hisseleri tavan olurken, Koç Holding de yüzde 7'ye yakın artış kaydetmişti.

Görüşmeler sonlandırıldı

Koç Holding, Yapı Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı ile ilgili yapılan ön görüşmelere son verildiğini açıkladı.

Holding açıklamasında "Basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığımızı belirten bir özel durum açıklaması yapmıştık. Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir" denildi.