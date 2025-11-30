Yarın Türkiye'nin büyüme rakamları açıklanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verileri yatırımcıların odağında.

Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,22 düşüşle 10.898,70 puandan kapandı.

Dolar/TL haftayı, önceki haftalık kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 42,5070'ten tamamladı.

3. ÇEYREK BÜYÜME BEKLENTİLERİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 artacağını tahmin ediyor.

2025 BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 oldu.

2026 BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,75 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Öte yandan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu.

"KASIM AYINA İLİŞKİN ÖNCÜ VERİLER DEZENFLASYONUN SAĞLIKLI BİÇİMDE SÜRDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR"

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, geçen hafta para politikası ve makroekonomik görünüm hakkında, bankanın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı canlı yayında, kasım ayına ilişkin öncü verilerin dezenflasyonun sağlıklı biçimde sürdüğünü gösterdiğini, hem manşet hem de alt kalemlere bakıldığında daha iyi bir veri görmeyi beklediklerini söyledi.

VERGİ HARÇLARI YENİDEN DEĞERLEME ORANININ ALTINDA BELİRLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtti.

GELECEK HAFTANIN GÜNDEMİ

Gelecek hafta pazartesi büyüme, salı dış ticaret dengesi, çarşamba enflasyon, perşembe reel efektif döviz kuru, cuma hazine nakit dengesi takip edilecek.

BEST 100’DE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.