Yaş meyve ve sebze ihracatında Akdeniz illeri lider Türk yaş meyve ve sebze sektörünün ocak ayında gerçekleştirdiği toplam 367,1 milyon dolarlık ihracatının yüzde 62'sini Akdeniz'de bulunan üç il karşıladı.

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden Türkiye'deki yaş meyve ve sebze ihracatının ayrıntıları belli oldu.

Akdeniz'de bulunan Mersin, Antalya ve Hatay illeri kapasiteleriyle Türkiye'nin ocak ayında yaptığı ihracatın çoğunu karşıladı.

Türkiye'nin ocakta gerçekleştirdiği yaş meyve ve sebze ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 arttı.

Mersin

Mersin'in ocakta yaş meyve ve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 95,9 milyon dolara çıktı.

Antalya

Bu şehri, aynı dönemde dış satımını yüzde 10,8 yükselterek 73,7 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze satan Antalya takip etti.

Hatay

Hatay'ın yaş meyve ve sebze ihracatı ise yüzde 25,7 artarak 58,5 milyon dolara ulaştı.

Dış satımında ön plana çıkan diğer iller

Sektörün dış satımında ön plana çıkan diğer iller ise Şırnak, Adana, İzmir, Trabzon, İstanbul, Isparta ve Muğla oldu.

Geçen yılın ocak ayında yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirmeyen Tokat ve Kütahya bu yıl ürün sattı ve böylece 52 şehirden ihracat yapıldı.

Meyve ve sebze en çok Rusya'ya satıldı

Sektörün ülkeler bazındaki ihracat rakamları incelendiğinde, Rusya ön plana çıktı. Bu ülkeye ocak ayında 81,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

Yaş meyve ve sebzeye Rusya'nın ardından en fazla talep Irak ve Romanya'dan geldi. Bu dönemde, Irak'a 48,7 milyon dolarlık, Romanya'ya 31,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu ülkeleri, Ukrayna, Almanya, Polonya, Bulgaristan, Hindistan, Hollanda ve Sırbistan izledi.

Türk meyve ve sebze ihracatçılarının ürünleri bu dönemde dünyanın 106 noktasından alıcı buldu.

2023'ün ocak ayında bu sektörde dış satım gerçekleştirilmeyen Filistin, Çin, Kamerun, Tunus, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Ekvador, Moritanya, Brezilya, Afganistan, Gabon, Küba, Sierra Leone, Gambiya, Finlandiya, Angola ve Kamboçya'ya da bu yıl ürün satıldı.

İlk 10 il

Yaş meyve ve sebze ihracatında ilk 10 sırada yer alan il:

Mersin

Antalya

Hatay

Adana

Trabzon

İzmir

İstanbul

Isparta

Şırnak

Muğla

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)