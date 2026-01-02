YASED Akademi, bugünün ve geleceğin liderlerini bir araya getiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), üniversitelerin 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan YASED Akademinin 2026 dönemini 26 Ocak tarihinde başlatıyor.

Üniversite öğrencileri, 4 haftalık eğitim boyunca YASED üyesi üst düzey şirket yöneticilerinin katılımıyla geleceğin iş dünyasının gerektirdiği yetkinlikler hakkında bilgilendirilecek.

YASED, üniversite öğrencilerine kariyer yolculukları öncesinde geleceğin iş dünyasının gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmak amacıyla 2021 yılından bu yana yürüttüğü YASED Akademi programının 2026 eğitim dönemini 26 Ocak tarihinde başlatıyor. Uluslararası şirketlerin iş yapış şekilleri ve faaliyet alanlarının tanıtılmasını hedefleyen ve bugüne kadar pek çok gencin iş dünyasına hazırlık sürecine rehberlik eden program boyunca, sektörlerinin küresel düzeyde lideri olan YASED üyesi şirketlerin temsilcileri tecrübelerini ve alanlarındaki en iyi uygulama örneklerini gençlerle paylaşacak.

AKADEMİ’NİN 2026 DÖNEMİ 26 OCAK’TA BAŞLIYOR

Dijital Dönüşüm, Yapay Zekâ, Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi; Yeşil Dönüşüm, Sürdürülebilirlik Stratejileri ve Uygulamaları; Profesyonel Çalışma Hayatı ve İletişim Becerileri; Küresel Ticaret, Finans, Hukuk ve Regülasyon Okuryazarlığı olmak üzere dört eğitim modülünden oluşan program tamamen çevrimiçi ve ücretsiz olarak sunulacak. 26 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek eğitim programını tamamlayan katılımcılar, YASED Akademi Sertifikası almaya hak kazanacak.

CEO’LAR GENÇLERLE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK

Bir haftadan oluşan her modül kapsamında günde üç ayrı eğitim oturumunun yer alacağı YASED Akademi programında, üye şirketlerin kurumsal sunumları ve soru-cevap bölümlerini kapsayan 1 saatlik eğitim oturumları yapılacak.

Gençlerle ilham verici buluşmalar gerçekleştirmek amacıyla bu sene programa CEO buluşmaları da dahil edildi. YASED üyesi şirketlerin CEO’ları, gençlerle kariyer yolculuklarını ve deneyimlerini paylaşacak.