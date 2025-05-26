Yaşlı destek programı başvuruları açıldı

AA

Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6'ya yükseldi.

Aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikası sürdürülüyor.

Yaşlılara yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımı hizmetleri yanında evde bakım, gündüz bakım gibi koruyucu önleyici alternatif hizmet modelleri de yaygınlaştırılıyor.

Ayrıca yaşlılar ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ve evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesi için projeler yürütülüyor.

YADES BAŞVURUSU BAŞLATILDI

Yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES 2025) başvurular alınmaya başladı.

9 YILDA 64 MİLYON 333 BİN LİRA FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLANDI

2016'dan bu yana yürütülen YADES ile 65 yaş üstü vatandaşların korunması ve desteklenmesiyle bakım desteği ve psikososyal desteğe ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması sağlandı.

Bu kapsamda 9 yılda toplam 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağlayarak, 54 farklı belediyede yürütülen 91 projeyle 101 bin 690 hanede 153 bin 898 yaşlıya ulaşıldı.

Programa başvuracak belediyelerin hazırlayacakları proje tekliflerini 27 Haziran'a kadar valiliklere teslim etmeleri gerektiğini dile getirildi.