Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı

AA

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda desteklemek amaçlanıyor.

Şubat ayına yönelik toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirildiği belirtildi.

TOPLAM 6,8 MİLYAR LİRA HESABA YATIRILDI

Şubat ayı için 3,8 milyar lira yaşlı aylığı, 3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı.