Yatırım araçlarının haftalık performans lideri: Çeyrek altın

Bu hafta en fazla yüzde 1,87 ile çeyrek altın kazandırırken onu 1,85 ile gram altın, 1,84 ile Cumhuriyet altını takip etti.
Dolar yatırımcısına yüzde 0,27 kazandırırken euro yatay seyretti.
Yatırımcısına kaybettirenlerde ise yüzde 3,33 ile BIST 100, yüzde 0,55 ile yatırım fonları ve yüzde 0,4 ile emeklilik fonları oldu.
Ons altın bugün 3 bin 643 dolarda.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 841 lira
Çeyrek altın: 8 bin 209 lira
Cumhuriyet altını: 33 bin 448 lira
Tam altın: 32 bin 838 lira
Yarım altın: 16 bin 419 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 41,3969 lira
Euro: 48,6749 lira
Sterlin: 56,3594 lira