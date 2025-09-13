Yatırım araçlarının haftalık performans lideri: Çeyrek altın

Bu hafta en fazla yüzde 1,87 ile çeyrek altın kazandırırken onu 1,85 ile gram altın, 1,84 ile Cumhuriyet altını takip etti.

Dolar yatırımcısına yüzde 0,27 kazandırırken euro yatay seyretti.

Yatırımcısına kaybettirenlerde ise yüzde 3,33 ile BIST 100, yüzde 0,55 ile yatırım fonları ve yüzde 0,4 ile emeklilik fonları oldu.

Ons altın bugün 3 bin 643 dolarda.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 841 lira

Çeyrek altın: 8 bin 209 lira

Cumhuriyet altını: 33 bin 448 lira

Tam altın: 32 bin 838 lira

Yarım altın: 16 bin 419 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,3969 lira

Euro: 48,6749 lira

Sterlin: 56,3594 lira