Yediemin depolarında bekleyen atıl durumdaki mallar ekonomiye kazandırıldı

Yediemin depolarında bekleyen mallar için hukuki zemin güçlendirildi.

Yıllardır yediemin depolarında bekletilen ve atıl hale gelen binlerce taşınır ve taşıt malı, artık ekonomiye kazandırılıyor.

Adalet Bakanlığı’nın hukuki altyapıyı güçlendirerek tasfiye sürecini sürekli hale getirmesiyle birlikte, toplam 17 bin 47 ekonomik değere sahip varlık depolardan çıkarılarak satışa ve yeniden kullanıma sunuluyor.

Bu adımın hem kaynak israfını önlemesi hem de ekonomik dolaşıma katkı sağlaması hedefleniyor.

"DEPOLARDA BEKLEYEN MALLAR EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yediemin depolarında bekleyen mallar için hukuki zemini güçlendirerek ekonomiye kazandırma sürecini kesintisiz hale getirdiklerini belirtti.

"17 BİN 47 EKONOMİK VARLIK ATIL DURUMDA"

7445 Sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20'nci madde kapsamında yürütülen tasfiye sürecinde 5 bin 905'i taşınır, 11 bin 142'si taşıt olmak üzere atıl durumdaki 17 bin 47 ekonomik varlığın yediemin depolarından çıkarılarak tasfiye edildiğini kaydetti.

"YEDDİEMİNDEKİ MALLAR TASFİYE EDİLEREK SATILACAK, DEVREDİLECEK"

Yediemin depolarında bekleyen malların ekonomiye kazandırıldığını bildiren Tunç, şunları kaydetti:

Resmi Gazete'de yayımlanan İcra ve İflas Kanunu'nun 88/a Maddesi Uyarınca Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Tasfiyesi Hakkında Yönetmelik ile haczi kalkmış, muhafazasına gerek kalmamış, yedieminde bekleyen mallara ilişkin tasfiye süreci, İcra ve İflas Kanunu'nun 88/a maddesi çerçevesinde genel, sürekli ve açık usullerle yeniden düzenlenmiştir.

HUKUKEN MUHAFAZASINA İHTİYAÇ BULUNMAYAN MALLARI KAPSIYOR

Bu yönetmelik sayesinde, yediemin depolarında bulunan ve hukuken muhafazasına ihtiyaç bulunmayan mallar, bundan sonraki süreçte kesintisiz şekilde tasfiye edilerek ekonomiye kazandırılabilecek, uygun olanlar satılacak, gerekli hallerde devir veya teslim işlemleri şeffaf ve denetlenebilir usullerle yürütülmeye devam edecektir.

KAYNAK İSRAFI ÖNLENECEK