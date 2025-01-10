Yemek kartlarındaki SGK düzenlemesine konunun uzmanı açıklık getirdi

Özel Haber

Gün geçmiyor ki; çalışma ve sosyal güvenlik alanında düzenleme, gelişme, denetim veya ceza olmasın.

31 Aralık 2024 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni bir düzenleme yaptı.

2025 yılında işçilere ödenen yemek ödemelerinde farklı durumlar ortaya çıktı. Yemek kartlarının SGK primi konusu tam anlaşılamadı.

YEMEK KARTLARINDAN SGK KESİNTİSİ NEDİR?

2022 yılı Aralık ayı öncesinde yemek kartları üzerinden SGK primi kesilmiyordu ama sonra bu uygulama değiştirildi.

2022 Aralık ve sonrasında günlük brüt asgari ücretin yüzde 23,65’ine kadar yemek kartları tutarları SGK priminden istisna iken üzeri ödemelerden prim tahsil edilmeye devam edildi.

Yemek kartı şirketleri bu durumdan rahatsız olunca yemek kartları şirketi dernekleri, Danıştay’a iptal davası açtı ve davayı kazandı. Danıştay 10. Dairesi E. 2023/170, K. 2024/1853, T. 08 Nisan2024 kararı ile SGK’nın bu uygulamasını iptal etti.

İptal sonrası 2024 Mayıs ayından aralık ayına kadar düzenleme olmaksızın süreç devam etti ve SGK, 31 Aralık 2024 tarihinde 2024/17 sayılı genelgesi ile yemek kartları hakkında önemli düzenlemeler yaptı.

KONUNUN UZMANI AÇIKLIK GETİRDİ

Yeni düzenlemelerin detaylarını Sosyal Güvenlik Uzmanı Dr. Mustafa Kılıç, "Gönül ister ki; SGK ve vergi istisnası tutarı aynı olsun, kafalardaki ve ücret bordrolarındaki sorular giderilsin." diyerek, Ensonhaber'e özel olarak bilgileri verdi:

NAKİT YEMEK YARDIMI VERİLMESİ

İş yerinde, müştemilatında veya iş yeri eklentilerinde işveren tarafından yemek verilmemesi ve üçüncü taraf yemek firmalarıyla anlaşıp yemek verememek şartıyla çalışanlara yemek ödemesi nakit veya yemek kartıyla sağlanabilir. Nakit yemek ödemesi yapılırsa, fiili çalışılan gün başına 158 lira SGK prim istisnası getirildi.

DESTEK SGK PRİMİNE TABİ

İş yerinde yemek hizmeti verilmesinin yanında ayrıca yemek yardımı ödemesi de yapılıyor ise yemek yardımının tamamı SGK primine tabi olacaktır.

ANLAŞMALI LOKANTADA ÖDEMENİN TAMAMINA SGK PRİMİ DAHİL

İşveren bir lokanta ile anlaşmış, lokantaya yemek bedellerini fatura karşılığı ödüyor ve işçiler her gün o lokantada yemeğini yemektedir. Bunun yanında ayrıca nakit yemek ödemesi yapılırsa bu nakit ödeme tutarının tamamına SGK primi hesaplanacaktır.

YEMEK KARTI VASITASIYLA YEMEK YARDIMI VERİLMESİ

İş yerinde, müştemilatında veya iş yeri eklentilerinde işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, yemek kartı, yemek çeki, yemek kuponu gibi uygulamalarla yemek yardımı yapılırsa, burada iki uygulama ortaya çıkmaktadır.

YEMEK KARTI İLE SADECE YEMEK YENECEKSE

Birincisi; yemek kartı sadece restoran, lokanta ve yemek, içecek hizmeti veren yerlerde kullanılacaksa, yemek kartı tutarı herhangi bir sınırlamaya tabi olmayacak ve SGK primi kesilmeyecektir.

YEMEK KARTI İLE HEM YEMEK YENECEK HEM DE MARKETTE HARCAMA YAPILACAKSA

İkincisi; yemek kartı hem restoranlarda hem de market veya AVM’lerde yemeğin dışında farklı alışverişlerde de kullanılacak ise fiili çalışılan gün başına 158 lira SGK primi istisnası getirildi. 158’in üzerindeki tutardan SGK prim kesecektir.

UYGULAMAYA ÖRNEK

Örnekle açıklayacak olursak; işveren işçinin yemek kartına aylık 5 bin lira yüklemektedir. Yemek kartı sadece yemek hizmeti veren işletmelerde (lokanta, restoran, kafeterya vb.) geçiyor ise başka amaçlarla kullanılmamış ise karta yüklenen 5 bin liradan SGK primi kesilmeyecektir.

Diğer yandan bu kart yemek dışındaki alışverişte de kullanılıyor ise günlük 158 lirası primden istisna, gerisi prime tabi olacaktır. Şöyle ki; iş yerinde bir ayda 26 gün çalışma, 4 gün hafta tatili uygulanmaktadır.

158 x 26= 4 bin108 liradan prim kesilmez, geri kalan 5 bin- 4 bin 108= 892 liradan SGK primi kesilecektir.

HAFTA SONU İŞE GELMEYEN ÇALIŞANA YEMEK ÖDEMESİ

Hafta sonu işe gelmeyen çalışanlara yemek ödemesi yapılırsa bu hafta sonu ödemelerinin SGK primine dahil olacağını da unutmamak gerekir; çünkü yemek yardımı istisnası çalışılan günler için uygulanır.

GELİR VERGİSİ YEMEK İSTİSNA TUTARI

2025 yılında gelir vergisi yemek istisna tutarının 240 lira olduğunu unutmamak gerekir.