Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik yapıldı

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İş yeri tarafından çalışanlara verilen bir öğün yemeği belirten hesaplama güncellendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda yapılacak ödemelerle ilgili değişikliğe gidildi.

Yemek kartları ve çekleri kapsama alınırken, günlük hesaplamada asgari ücretin formülasyon şartı kaldırıldı.

YEMEK ÇEKİ VE KARTI DAHİL EDİLDİ

Yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yemek verilmeyen işyerlerinde yemek bedeli ödemelerine yemek kartları ve çekleri de dahil edildi.

Ayrıca yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla sağlanması halinde, fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunulacak tutarını aşmayan kısmı devreye girdi.

ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI DEĞİŞTİRİLDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte yemek bedeli hesaplanmasında bir günlük asgari ücret bedelinin belirlenen oranla yemek ücretine dönüştürülmesi yerine günlük yemek bedeli baz alınacak.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

ESKİ MADDEDE ASGARİ ÜCRET BAZ ALINIYORDU

Eski maddede, şu ifadeler yer alıyordu:

İş yerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı.

YEMEK ÜCRETİNDE YENİ FORMÜL

Yeni madde de ise, değişiklikler şöyle belirtildi: