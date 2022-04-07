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    Yemen gıdada yardım bekliyor

    ekonomik anlamda zor bir süreçten geçerken gıda tedariki konusunda da sorun yaşıyor. Başbakan Muin Abdulmelik, dost ülkelerden yardım çağrısında bulundu.
    • AA
    • 07.04.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:39
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    Yemen gıdada yardım bekliyor

    Saba haber ajansının haberine göre, Yemen Başbakan Muin Abdulmelik, ülkesindeki ekonomik zorlukların üzerinden gelebilmek için temaslarda bulunuyor.

    Dünya Bankası ile toplantı yapıldı

    Bu doğrultuda Başbakan Abdulmelik, Dünya Bankası Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ferid Belhac'ı kabul etti.

    Acil ekonomik destek talebi

    Yaklaşık 8 yıldır süren savaştan dolayı büyük bir insani kriz yaşayan Yemen'de hükümeti, ülkede gıda güvenliği ve istikrarın korunması amacıyla yürüttüğü çabalara acil ekonomik destek verilmesi için çağrıda bulundu

    Yemen

    "Barışın temellerinden birisi ekonomik istikrar"

    Yemen'de barışın temellerinden birinin ekonomik istikrarın gerçekleşmesi ve iyileşme sürecine yeniden başlanması olduğunu vurgulayan Abdulmelik, hükümetinin mali, nakdi ve yönetim alanında uyguladığı reformların ülke ekonomisinin çökmeyerek ayakta durmasına önemli kaktı sağladığına dikkati çekti.

    Dünya Bankası yardıma hazır

    Belhac da görüşmede, Dünya Bankası'nın Yemen'deki reform sürecinin devamı için Yemen'e gerekli desteği sunmak ve hükümeti güçlendirecek finansal imkanları harekete geçirmek arzusunda olduğunu kaydetti.

    Yemen yardımlarla ayakta kalıyor

    Yemen, Birleşmiş Milletler verilerine göre, 30 milyonluk nüfusun büyük çoğunluğu yardımlarla hayatta kalma mücadelesi veriyor.


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