Yeni haftaya çöküşle başlayan ABD borsası yükselişe geçti

DHA
ABD’nin ithal ürünlere uygulamaya karar verdiği yüzde 25’lik ek vergi hamlesi, küresel para piyasalarında büyük bir sarsıntıya yol açmış, özellikle Amerikan borsaları yeni haftaya çöküşle başlamıştı..
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda bazı ülkelerle müzakere olabileceği açıklamasından sonra borsa, yükselişe geçti.
YÜKSELİŞE GEÇTİ
Dow Jones Sanayi Ortalaması, 1 bin 385 puan yani yüzde 3,6 oranında artış gösterdi.
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 3,7 yükselirken, geniş tabanlı S&P 500 Endeksi ise yüzde 3,3 oranında değer kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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