Yeni kurulacak şirketlerin, Rekabet Kurumu ödemeleri HTS üzerinden Rekabet Kurumu, yeni kurulacak anonim ve limitet şirketleri ile ilgili işlem ve ödemeler yapılırken yeni kurallar getirdi.

AA

Harç Takip Sistemi (HTS), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından işletiliyor.

Yeni anonim ve limitet şirket kuruluşu ile sermaye artırımı işlemlerinde Rekabet Kurumu'na yapılacak ödemeler, bu sistem üzerinden de tahsil edilebilecek.

Kurumca hazırlanan "4054 sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni kurulacak anonim ve limitet şirketlerin tüm ortaklıkların sermayeleri ve bunu artırmaları halinde söz konusu kısmın on binde dördü, Kurum adına ticaret sicili harçlarını tahsile yetkili birimlerce tahsil ediliyordu.

İŞLEMLER HARÇ TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN

Değişiklikle, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nden (MERSİS) yapılan şirket kuruluşu ve sermaye artırımı hallerinde tahsil işlemi, MERSİS ara yüzünü kullanarak HTS üzerinden de yapılabilecek.

Bu yolla banka ve kredi kartıyla yapılan tahsilatların Kurum hesabına aktarımı ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar, ilgili tahsilat birimi ve TOBB arasında yapılacak protokolle belirlenecek.

HTS'NİN MAKBUZU ESAS ALINIYOR

Kuruluş ve sermaye artırımı işlemlerinin yürütülmesinde, söz konusu yöntemle yapılan tahsilatlarda ortaklığın ticaret ünvanı, ödeme tutarı ile bu paranın Kurum adına yatırıldığı bilgilerini içeren ve HTS tarafından düzenlenen makbuz esas alınacak.

KURUM PAYI ÖDENMEDEN İŞLEME İZİN YOK

Ödemenin yapıldığına ilişkin makbuzun, Ticaret Sicili müdürlüklerine tescil için yapılan başvurularda, talep edilen diğer belgelerle birlikte verilmesi zorunluluğu bulunuyor. MERSİS üzerinden yapılan şirket kuruluş ve sermaye artırımı işlemlerinde de Kurum payı ödenmeden tescil işlemi yapılamayacak.

Öte yandan, tebliğle şirketlerin yapacakları ödemedeki makbuz tanımına, MERSİS ara yüzünü kullanarak HTS'den yapılan tahsilatların, sistemden tahsilatın yapıldığını gösterir belge de eklendi. MERSİS ve HTS de söz konusu tebliğde tanımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)