Yeni liste açıklandı: Kuzu şişte tavuk eti

Özel Haber

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesini güncelledi.

Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi ile oluşan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 17 yeni firma eklendi.

Böylece bu listedeki firmaların sayısı 1.174 oldu.

İhlaller et ve et ürünlerinde yaşandı.

GIDADA OYNANAN OYUNLAR

Çiğ Adana kebap: Kanatlı eti.

Isıl işlem görmüş dana sucuk: Deri dokusu, kanatlı eti, sakatat (baş ve dil eti), mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti.

Acılı piliç köfte, piliç eti, ısıl işlem piliç eti ürünü: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti,

Pişmemiş kıymalı pide harcı: Kanatlı eti.

Kuzu şiş: Kanatlı eti.

Lahmacun harcı: Sakatat (kalp)

Köfte-kırmızı et: Sakatat (taşlık)

Kıymalı börek harcı: Sakatat (taşlık)

TAKLİT VE TAHŞİŞ YAPAN İLLER

Listede İzmir, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Kayseri, Osmaniye ve İstanbul firmaları yer aldı.

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