Yeni ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatı düşen modeller

Yerli üretimi desteklemek amacıyla binek otomobillerin özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak geçen hafta yürürlüğe girdi.

YERLİ BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİ

Buna göre, yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artışa gidildi.

ÖTV oranları yüzde 10'dan başlayan ve sırasıyla yüzde 40, yüzde 50 ve yüzde 60 olarak devam eden elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı.

SADECE ELEKTRİK MOTORU BULUNAN ARAÇLAR

Böylece sadece elektrik motoru bulunan araçların ÖTV oranları sırasıyla yüzde 25, yüzde 55, yüzde 65 ve yüzde 75 olacak şekilde yeniden tespit edildi.

HİBRİT ARAÇLAR

"Plug-in hibrit araçlar"da da elektrikli araçlara benzer şekilde ÖTV oranları 15'er puan artırıldı.

Böylece halihazırda yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 70 olarak uygulanan oranlar, yüzde 45, yüzde 75 ve yüzde 85 olarak yeniden belirlendi.

FİYAT ARTIŞLARI TAKİBE ALANDI

Ticaret Bakanlığı, ÖTV oranlarının ardından otomobil piyasasındaki fiyat değişimlerini yakın takibe aldığını bildirdi..

FİYATI DÜŞEN MODELLER

Yerli binek otomobillerin ÖTV oranlarının 5 ve 10 puan azaltılmasıyla beraber yaşanan düşüşler:

Citroen'in C3 Aircross SUV, C4 ve C4X modeli: Yüzde 3

Honda'nın Jazz e:HEV modeli: Yüzde 3

Opel'in Corsa ve Frontera modeli: Yüzde 2,8

Fiat'ın Egea sedan modeli: Yüzde 5,5

Volkswagen grubunda Polo, T-Cross ve Taigo modeli: Yüzde 2,73

BYD'nin SEAL U EV modeli: Yüzde 10,7

Toyota’nın C-HR Hybrid modeli: Yüzde 7,4

Corolla Hybrid, yeni Corolla Cross Hybrid ve Corolla Hatchback Hybrid modeli: Yüzde 5,5

FİYATI ARTANLAR

Öte yandan, ÖTV düzenlemesinin ardından özellikle elektrikli araç modelleri ile içten yanmalı motorlu araçların bazılarında fiyat artışları gözlemlendi.