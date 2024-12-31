Yeniyılda kamuda 1.830 engelli vatandaş istihdam edilecek

AA

Engilli bireylerin kamuda istihdamı sürüyor.

Son 22 yılda kamuda engelli istihdamında 12 kat artış sağlandı.

Bugüne kadar 70 bin 878 engellinin kamuda istihdam edildiği bildirildi.

Yetkililer, yeni yılla birlikte engelli bireylere yönelik yeni bir atama daha gerçekleştirileceği duyurusu yaptı.

KAMUDA YENİ ENGELLİ İSTİHDAMI

Duyuruda "1.830 engelli vatandaşımızın Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız." denildi.