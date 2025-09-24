Yerli çelik üreticilerine güç katacak düzenleme

Haksız rekabete karşı yerli üreticilerin desteklenmesi hem çelik hem de ilgili diğer sektörler açısından önem taşıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi’ne (DİR) yönelik yapılan yeni düzenlemeyle, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) süreleri kısaltılırken, ihracatta kullanılacak ürünlerin üretiminde en az yüzde 25 oranında yurt içi tedarik şartı getirildi.

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, getirilen yeni düzenlemenin yerli çeliğe olan talebi destekleyici nitelikte olduğunu ve çelik sektöründe yerli üreticilerin kapasite kullanımlarına olumlu yönde etki edeceğini ifade etti.

DAHİLDE İŞLEME SÜRELERİ KISALDI

Yeni düzenleme, Türkiye’nin artan üretim kapasitesi ve çeşitlenen çelik kaliteleri dikkate alındığında ihracatçı firmalar için herhangi bir engel teşkil etmezken, yerli üretime olan talebi artıracak.

YERLİ ÇELİĞİN KALİTESİ

Son yıllarda yerli çelik üreticilerinin büyük yatırımlar gerçekleştirdiği Türkiye, gerek çelik üretim miktarı gerekse çelik kalite çeşitliliği açısından kendi kendine yeten konumunu sürdürüyor.