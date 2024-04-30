Yeşil mutabakatta danışmanlık giderlerinin yarısı Ticaret Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde ihracatçılara yeni bir desteğin müjdesini verdi.

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AA

"İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat destek programı çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) ile yeşil mutabakat konusunda danışmanlık hizmetleri giderlerinin yüzde 50'sinin Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanacağını açıkladı.

Bolat katılımcılara, danışmanlık için ilgili birimlere başvurabilecekleri bilgisini verdi.

E-ticaretin payını yüzde 3'e yükseltmek hedefini dile getiren Bolat, ihracatta gelinen aşamadan duyduğu memnuniyeti de aktardı.

"Dış ticaret açığı geriledi"

Ticaret Bakanı Bolat, toplantıda TÜİK'in açıkladığı dış ticaret verilerini değerlendirerek, son 9 ayda dış ticaret açığında 122 milyar dolardan 92 milyar dolara gerilemenin başarıldığıın aktardı.

İhracat arttı

Bakan Bolat'ın zirvede yaptığı açıklamalar şöyle:

Ülkemizin dış ticareti büyüyor. İhracatçılarımızın bu başarıdaki payı çok büyük. Son 9 ayda dış ticaret açığımızda 122 milyar dolardan 92 milyar dolara gerilemeyi başardık. Bu yıl 21,5 milyar lira destek paketi açıkladık. Hizmet ihracatımız son 20 yılda yükseldi. Hizmetler kalemi içinde bu anlamda müteahhitlik kaleminde geçen yıl 28 milyar dolarlık gelir kalemimiz oldu. Dizi film ihracatında yaklaşık 600 milyon dolarlık gelirimiz oldu.

"Serbest bölgelerimiz 19'a yükseldi"

Serbest bölgelerimiz 19'a yükseldi. Şimdiden Bergama'ya siparişler doldu. Serbest bölgelerimizden de bugüne kadar 12,5 milyar ihracat gerçekleşti. Bu yıl 21,5 milyar lira destek paketi açıkladık. Doğrudan yatırımlar noktası büyük bir başarı hikayesi. Bugün ihracatımızın 3'te birini doğrudan yatırım yapan yabancı firmalar yapmakta. Türkiye olarak gümrüklerde daima yatırım yapıyoruz.

İhracat odaklı büyüme strateji

Bakan Bolat, konuşmasının sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak şu bilgiyi aktardı:

İhracat odaklı büyüme stratejimiz ile ülkemizin dış ticaretini her geçen gün daha ileriye taşımaktaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Bunun yanısıra, cari açıktaki azalmanın kararlı eğrisini sürdürmesi ve hatta cari açığın gelecekte tümüyle kapanması ile ülkemizi ihracat fazlası veren bir ülke konumuna yükseltmesi için tüm imkanlarımızı kullanmaya devam ediyoruz.

Ticaret Bakanlığı olarak OVP’nin tüm hedeflerinin de ötesine geçerek ihracatımızı sürdürülebilir şekilde yükseltmekte ve dolayısıyla halkımızın refahını günbegün artırmakta kararlılıyız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)