Yıla toparlanarak başladılar! Altın ve gümüş yatırımcısının yüzünü güldü

- Altın ve gümüş, yıla yükselişle başlayarak yatırımcıların ilgisini çekti.
- Altının ons fiyatı, merkez bankalarının talepleri ve Fed'e yönelik beklentilerle yüzde 1,2 artarak 4 bin 378 dolara ulaştı.
- Gümüşün ons fiyatı da yüzde 2,9 artışla 73,5 dolara yükseldi.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi çarşamba 4 baz puan yükselişle yüzde 4,17 seviyesine çıkarken, yeni işlem gününde yatay seyrediyor.
Altının onsunda ise 29 Aralık'taki düşüşün ardından toparlanma eğilimi öne çıkıyor.
ONS ALTIN YÜZDE 1,2 YÜKSELDİ
Merkez bankalarının talepleri ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik güvercin beklentilerle altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 1,2 yükselişle 4 bin 378 dolardan alıcı buluyor.
GÜMÜŞÜN ONSU YÜZDE 2,9 YÜKSELDİ
Gümüş fiyatlarında da yükseliş dikkati çekiyor. Gümüşün onsu yeni işlem gününde yüzde 2,9 yükselişle 73,5 dolarda işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 55 lira
Çeyrek altın: 10 bin 269 lira
Cumhuriyet altını: 41 bin 837 lira
Tam altın: 41 bin 76 lira
Yarım altın: 20 bin 538 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,0409 lira
Euro: 50,6156 lira
Sterlin: 58,2033 lira
BORSA
Çarşamba günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kazanarak 11.261,52 puandan tamamladı.
NEW YORK BORSASINDAN POZİTİF BAŞLANGIÇ
New York borsasında çarşamba günü S&P 500 endeksi yüzde 0,74, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne pozitif başladı.
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin yüzde 1,5 ve 1.316,2 dolar artışla 88 bin 935,2 dolara çıktı.
Altcoinlerin en yükseği olan Ethereum ise yüzde 1,64 artışla 3 bin 24,81 dolardan işlem görüyor.
BRENT PETROL
Yılın ilk işlem gününde dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 98,2 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varili ise yüzde 0,4 artışla 61,1 dolardan alıcı buluyor.