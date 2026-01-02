Yıla toparlanarak başladılar! Altın ve gümüş yatırımcısının yüzünü güldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi çarşamba 4 baz puan yükselişle yüzde 4,17 seviyesine çıkarken, yeni işlem gününde yatay seyrediyor.

Altının onsunda ise 29 Aralık'taki düşüşün ardından toparlanma eğilimi öne çıkıyor.

ONS ALTIN YÜZDE 1,2 YÜKSELDİ

Merkez bankalarının talepleri ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik güvercin beklentilerle altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 1,2 yükselişle 4 bin 378 dolardan alıcı buluyor.

GÜMÜŞÜN ONSU YÜZDE 2,9 YÜKSELDİ

Gümüş fiyatlarında da yükseliş dikkati çekiyor. Gümüşün onsu yeni işlem gününde yüzde 2,9 yükselişle 73,5 dolarda işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 55 lira

Çeyrek altın: 10 bin 269 lira

Cumhuriyet altını: 41 bin 837 lira

Tam altın: 41 bin 76 lira

Yarım altın: 20 bin 538 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,0409 lira

Euro: 50,6156 lira

Sterlin: 58,2033 lira

BORSA

Çarşamba günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kazanarak 11.261,52 puandan tamamladı.

NEW YORK BORSASINDAN POZİTİF BAŞLANGIÇ

New York borsasında çarşamba günü S&P 500 endeksi yüzde 0,74, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne pozitif başladı.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin yüzde 1,5 ve 1.316,2 dolar artışla 88 bin 935,2 dolara çıktı.

Altcoinlerin en yükseği olan Ethereum ise yüzde 1,64 artışla 3 bin 24,81 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL

Yılın ilk işlem gününde dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 98,2 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varili ise yüzde 0,4 artışla 61,1 dolardan alıcı buluyor.