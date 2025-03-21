Yılın ilk iki ayında Türkiye'ye 4,3 milyon yabancı turist geldi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı sınır istatistikleri şubat ayı bültenini paylaştı.

Buna göre, Türkiye’ye, 2025 Ocak-Şubat döneminde 4 milyon 343 bin 60 yabancı ziyaretçi geldi.

2025 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,34 azalış kaydedildi.

OCAK-ŞUBAT AYLARINDA YÜZDE 0,03 ARTIŞ

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artış kaydedildi.

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artış göstererek 4 milyon 343 bin 60 oldu.

ŞUBATTA YABANCI TURİST SAYISINDA GERİLEME

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,34 oranında bir azalış göstererek 2 milyon 171 bin 942 oldu.

EN FAZLA TURİST GİRİŞİ İSTANBUL'DAN

Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1- İstanbul yüzde 57,80 (1 milyon 255 bin 459 lira)

2- Edirne yüzde 10,60 (230 bin 153 lira)

3- Antalya yüzde 9,47 (205 bin 712 lira)

4- Artvin yüzde 3,48 (75 bin 665 lira)

5- Hakkari yüzde 2,89 (62 bin 796 lira)

YILIN İKİ AYINDA EN FAZLA GİRİŞ YAPILAN KAPILAR

Ocak-şubat döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1- İstanbul yüzde 58,12 (2 milyon 524 bin 119)

2- Edirne yüzde 10,73 (465 bin 931)

3- Antalya yüzde 8,58 (372 bin 454)

4- Artvin yüzde 4,03 (175 bin 174)

5- Hakkari yüzde 2,88 (125 bin 156)

ŞUBATTA EN FAZLA İRANLILAR TÜRKİYE'YE GELDİ

2025 yılı Şubat ayında Türkiye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran yüzde 10,28 (223 bin 222) ile birinci, Almanya yüzde 8,27 (179 bin 512) ile ikinci, Rusya Federasyon yüzde 7,72 (167 bin 611) ile üçüncü sırada.

Rusya'yı Bulgaristan ve İngiltere (Birleşik Krallık) izliyor.

OCAK-ŞUBATTA DA EN FAZLA TURİST İRAN'DAN GELDİ

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında İran yüzde 10,68 (463 bin 865) ile birinci, Rusya Federesyonu yüzde 8,55 (371 bin 344) ile ikinci, Almanya yüzde 7,60 (330 bin 70) ile üçüncü sırada.

Almanya ülkesini Bulgaristan ve İngiltere (Birleşik Krallık) izliyor..