Yılın ilk yarısında kurutulmuş domatesten 95 milyon dolar kazanç

Domatesler, meşakkatli çalışmaların sonucu olarak kurutulmuş olarak da satışa çıkıyor.

Kurutulmuş domates, katma değerli ürün olarak yaş domatesten 10 kat daha fazla kazandırıyor.

Yılın ilk yarısında kurutulmuş domatesten 95 milyon dolar kazandığı bildirildi.

DOMATESLER GÜNEŞTE KURUTULUYOR

Anadolu'nun verimli topraklarında yetiştirilen, binbir zahmetle güneşte kurutularak elde edilen kuru domatesler, ocak-haziran döneminde 93 ülkede yemekleri lezzetlendirdi.

KAVURUCU SICAKTA SAATLER SÜREN KURU DOMATES MESAİSİ

Türkiye, kavurucu sıcakta yoğun mesaiyle hazırlanan kuru domatesin ihracatından yılın ilk 6 ayında 95 milyon 85 bin dolar gelir elde etti.

Ege'nin verimli ovalarında yetişen ve güneşte kurutulan domatesler, işlemlerin ardından başta ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

93 ÜLKEYE 31 BİN 589 TON KURUTULMUŞ DOMATES İHRACATI

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye bu yılın ocak-haziran döneminde 93 ülkeye 31 bin 589 ton kurutulmuş domates sattı.

Sektör, bunun karşılığında 95 milyon 85 bin dolar gelir elde etti.

Bu dönemde kuru domates ihracatında ilk sırada 22 milyon 671 bin dolarla ABD yer alırken bu ülkeyi 14 milyon 491 bin dolarla İtalya ve 10 milyon 899 bin dolarla İngiltere takip etti.

Kurutulmuş domatesler, Avrupa ve ABD'de daha çok makarna, pizza, salata ve hamburgerlerde tercih ediliyor.

NİSAN AYINDA EKİMİ YAPILIYOR

Kurutulmuş domates sektörüne öncülük eden Torbalı ilçesinde nisan ayında ekimi, temmuzda ise hasadı yapılan domatesler, kamyon veya traktörlerle tarlalara getiriliyor.

Sergi alanlarını kırmızıya bürüyen domatesler, kükürt veya tuz atılarak bir hafta güneş altında bekletilerek kurutuluyor.

BİR İŞÇİDEN GÜNLÜK 150 KASALIK İŞ

Gün doğumuyla kaldıkları çadırlardan çıkarak çalışmaya başlayan işçiler, toprak zemin üstüne serilmiş beyaz örtüyle kaplı alana giriş yapıyor. Kavurucu güneşin altında zamanla yarışan işçilerden her biri, günlük yaklaşık 150 kasalık domates kesiyor.