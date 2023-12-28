Yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Ankara'da başladı. Ekonomi yönetimini oluşturan yetkililerin bir araya gelerek değerlendirme yaptığı toplantıda alınacak kararlar merakla bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, ekonomide yaşanan gelişmeler ve yapılacak faaliyet planları konuşulacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda, uluslararası kalkınma iş birliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, dünyada ve Türkiye’de tarımsal görünüm ile tarımsal destekler, ihracatın ithalata bağımlığına yönelik yapılan analiz çalışması ve 2023 yılına ilişkin genel ekonomik durumun değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kurul üyeleri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.