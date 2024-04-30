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Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç son haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Yıllar Sevda Dalgıç’a yaramış…

Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç son haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Yıllar Sevda Dalgıç’a yaramış… Yayınlandığı dönemin ses getiren dizilerinden olan Arka Sıradakiler ile tanınan birçok oyuncunun şimdiki halleri oldukça merak ediliyor. Dizide Özge karakterine hayat veren Sevda Dalgıç’ta son haliyle görenleri hayrete düşürüyor. Bakın Sevda Dalgıç şimdilerde nasıl ve ne yapıyor…