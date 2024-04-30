Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç son haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Yıllar Sevda Dalgıç’a yaramış…

ensonhaber.com
Ses getiren eski yapımlar arasında 2007 senesinde Fox TV ekranlarında yayınlanan Arka Sıradakiler önemli bir yer tutuyor.
Yayınlandığı süre boyunca reytingleri silip süpüren dizide yer alan birçok genç oyuncu hafızalara o halleriyle kazınmış durumda.
Dizide yer alan genç oyuncular arasında yer alan Sevda Dalgıç Özge karakteriyle hafızlarda unutulmaz bir yer edinmeyi başaran isimler arasında geliyor.
2007 yılındaki haliyle hatırlanan Sevda Dalgıç son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşında görüntülenen Dalgıç yeni imajıyla gündeme bomba gibi düştü.
Dizi sektörü hakkında “biraz uzaklardayım” diyerek sektörde yaşanan menajer oyunları ve gruplaşmaya da sitem etti.
İşte, Sevda Dalgıç’ın son hali…