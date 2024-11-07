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Yılın son enflasyon raporu yarın yayınlanacak

Yılın son enflasyon raporu yarın yayınlanacak Piyasalar, Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu, 2025 ve 2026 enflasyon tahminleri için yarını bekliyor. Gözler geçen raporda belirtilen 2024 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 38'de bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına çevrildi.