Yılın son enflasyon raporu yarın yayınlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunu yarın (8 Kasım Cuma) açıklayacak.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, saat 10.30'da enflasyon raporunu sunmaya başlayacak. Sunumun ardından da gazetecilerin soru-cevap bölümüne geçilecek.
Enflasyon raporunda, Türkiye'nin ekonomisi, küresel ekonomi, enflasyon tahmini ve gerekçeleri sıralanacak.
Makroekonomik görünüm, para politikası ve orta vadeli tahminler kamuoyu ile paylaşılacak.
SUNUM CANLI TAKİP EDİLECEK
Karahan'ın sunumu canlı yayınla kurumun internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.
ÜCÜNCÜ ENFLASYON RAPORU TAHMİNLERİ
Bir önceki enflasyon raporunda enflasyon beklentileri şöyle sıralanmıştı:
2024: Yüzde 38 (Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları yüzde 34 ve 42)
2025: Yüzde 14 (Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları 2025 yılı için yüzde 7 ve 21)
2026: Yüzde 9
Orta vadede: Yüzde 5
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