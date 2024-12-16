Yıllar sonra döndüğü Ağrı'da 350 gence iş imkanı sundu

AA & Ensonhaber

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyünde doğan 41 yaşındaki Sezer Bakırçay, hayatını azimle şekillendiren bir başarı hikâyesine imza attı. Üç çocuk babası olan Bakırçay, 25 yıl önce İstanbul’a giderek tekstil sektöründe çalışan dayısının yanında mesleğin inceliklerini öğrenmeye başladı. Zamanla deneyim kazanıp kendi işinin patronu olan Bakırçay, yıllar sonra memleketine dönerek burada ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan önemli bir girişimci haline geldi.

MEMLEKETİNE YATIRIM, GENÇLERE İŞ KAPISI

Devletin sunduğu teşviklerden faydalanarak Ağrı Tekstilkent’te bir tekstil fabrikası kuran Bakırçay, bugün 350 kişiye, özellikle de kadınlara, istihdam sağlıyor. Fabrikanın üretim kapasitesini artırarak Avrupa’nın önde gelen markalarına ürün gönderen Bakırçay, şunları söyledi:

Memleketimde bir taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Ağrı, yıllardır göç veren bir şehir ama bu fabrikalar sayesinde insanlar memleketlerini terk etmek zorunda kalmıyor. Sabah evinden çıkıp fabrikada çalışıyor, akşam aynı şekilde evine dönüyor. Çalışanlarımızın yüzde 80’i kadın, bu da onların ekonomik özgürlük kazanmaları için büyük bir fırsat.

"HEDEFİMİZ, DAHA BÜYÜK MARKALARA ULAŞMAK"

Fabrikasında kaliteli üretim yaparak daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçladığını belirten Bakırçay, devletin desteğinin bu yatırımın gerçekleşmesinde kilit rol oynadığını vurguladı:

Devletimizin sağladığı imkanlarla bu fabrikayı kurduk. Eğer bu destekler olmasaydı bu yatırımı gerçekleştirmek mümkün olmazdı. Şimdi hedefimiz daha büyük markalarla çalışmak ve üretimimizi artırmak. Valimiz Mustafa Koç da sık sık ziyaretimize geliyor, memleketimiz için nasıl daha faydalı projeler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Bugün Ağrı’dan Avrupa’ya ürün gönderiyoruz, bunu birlikte başardık.

KADIN ÇALIŞANLAR, EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAZANIYOR

Fabrikada çalışan 19 yaşındaki Ebru Yaka, tekstilde bir yıldır çalıştığını ve işini severek yaptığını söyledi:

Burada düzen ve disiplin çok iyi. Maaşlarımız her zaman gününde yatırılıyor. Kazandığım parayla aileme destek oluyorum. Sabah evimizin önünden servisle alınıyor, akşam aynı şekilde eve bırakılıyoruz. Ağrı’da iş bulmak zor ama burada yılın 12 ayı çalışabiliyoruz. Kadın çalışanların çoğunlukta olması da ayrı bir gurur kaynağı.

"BATIYA GİTMEYE GEREK KALMADI"

Bir diğer çalışan Yunus Yıldırım ise tekstil fabrikalarının bölgedeki işsizlik sorununu büyük ölçüde azalttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Eskiden iş bulmak için batıya gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi ise memleketimizde çalışabiliyoruz. Bu fabrikalar sayesinde ailemizden uzak kalmadan geçimimizi sağlıyoruz.

Sezer Bakırçay, sağladığı istihdam ve kaliteli üretimle hem bölgeye hem de Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ederken, Ağrı’nın başarı hikâyesine öncülük etmekten gurur duyuyor.