Yılmaz Tunç: Arabuluculuk ile 32 bin 98 kira uyuşmazlığında anlaşma sağlandı Adalet Bakanı Tunç, arabuluculuk hizmetinin bugüne kadar çözüme kavuşturduğu dosya sayısını açıklayarak, sistemin kiraların düşmesinde payı olduğunu belirtti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Habertürk'te arabuluculuk ile 32 bin 98 kira uyuşmazlığının anlaşma ile sonuçlandığını aktardı.

Bakan Tunç, arabuluculuğun 1 Eylül'den itibaren yürürlükte olduğunu ve planlandığı üzere dava yoğunluğunu azalttığını dile getirdi.

Tunç, arabululuculuk ile kapatılan dosyalar hakkında bilgi verirken kira ve kiracı olarak toplam 64 bin kişinin mahkemelerde vakit kaybı yaşamadan sorununun çözüldüğüne vurgu yaptı.

"Zorunlu arabulucuk 1 Eylül'den itibaren uygulanıyor"

Bakan Tunç, tahliye davalarının sonuca ulaşması ile vatandaşların önemli bir sorununu giderildiğini belirterek şöyle konuştu:

Özellikle 1 Eylül'den itibaren gündemde olan kira davaları, ortaklığın giderilmesi ve kat mülkiyetinden doğan davalarla, komşuluk hukukundan doğan davaları, zorunlu arabuluculuk kapsamına aldık.

"Birçok kişi tahliyeden kurtuldu"

Vatandaşlarımız bir kira tespit davası açmadan önce arabuluculuğa gidip, anlaşamazlarsa dava yoluna gidebilecekler. Düzenleme 1 Eylül’de gündeme girdi. Bugüne kadar 99 bin 467 dosya görüşüldü. Görüşülenlerden 76 bin 780 kira uyuşmazlığının 32 bin 98’i anlaştı. Bu 64 bin insanın mahkemeye gitmeden uzlaşması demek. Bu aynı zamanda toplumsal barış demek. 13 bin 923 dosya ise mahkemeye sevk edildi. Birçok kişi tahliyeden kurtuldu.

Arabulucuğun kiraların düşmesine katkısı

Avukatların arabuluculukta önemli roller üstlendiğini belirten Bakan Tunç, sistemin kiraların düşmesinde önemli rol üstlendiğini de dile getirdi.