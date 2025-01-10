Yolcu otobüsleri için 2 ayda bir kontrollü zam talep ediliyor

AA

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, geçen yıl 448 bin 531 otobüs seferinin gerçekleştirildiği Büyük İstanbul Otogarı'ndan 20 milyon kişinin yolculuk yaptığını söyledi.

Özcan, yaptığı açıklamada, 2024'te Büyük İstanbul Otogarı'nda yolcu taşımacılığının iyi geçtiğini, kasımdan sonra sefer sayılarında ve yolcularda azalma yaşandığını anlattı.

YAZIN GÜNDE 1.600 SEFER

Yaz döneminde otobüs sefer sayılarının günde 1.200 ile 1.600 arasında değiştiğini belirten Özcan, "Seferlerde otobüslerimiz dolu gitti, dolu geldi. Şu anda sefer sayılarımız 950'lere kadar düştü." dedi.

440 BİNDEN FAZLA OTOBÜS

Özcan, 2023'te Büyük İstanbul Otogarı'ndan toplamda 440 bin 232 otobüs seferi yapıldığını anımsatarak, "2024'te toplamda 20 milyon yolcu Büyük İstanbul Otogarı'nı kullandı. Geçen yıl 448 bin 531 otobüs seferi yaptık. Otogarda her ay ortalama 37 bin sefer yapmışız." bilgisini paylaştı.

AYLIK ORTALAMA 32 BİN SEFER

Otogardan geçen yıl ocakta 34 bin 930, temmuzda 45 bin 377, ağustosta da 45 bin 739 otobüs seferi yapıldığını aktaran Özcan, "Sefer sayılarımızın aylık ortalaması 32 binden aşağı düşmedi. 2024 yılında bayramlarda ve sömestr tatilinde seferlerimiz oldukça iyi geçti, bakanlığın bize verdiği yetkiyle ek seferler de yaptık. 2024, otobüs camiası için gayet iyiydi, memnun kalındı." diye konuştu.

"OTOBÜS FİYATLARININ YÜKSELMESİ GEREKİYOR"

Birol Özcan, otobüs bilet fiyatlarının artan maliyetlerden dolayı yükselmesi gerektiğini kaydetti.

"4 AYDA BİR DEĞİL, 2 AYDA BİR KONTROLLÜ ZAM TALEP EDİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan çalıştay talebinde bulunduklarını belirten Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bakanlıktan bu çalıştayın neticesinde 4 ayda bir değil, 2 ayda bir kontrollü zam talep ediyoruz. Yolcu maliyetlerini de aşağı indirmek istiyoruz. Otogardan çıkış ve otoban fiyatlarının düşmesini istiyoruz. Trafiğin olmadığı saatlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmamıza müsaade etsinler. Yalova, İzmit, Adapazarı, Bursa, İzmir, Ankara seferlerine çok etki edecek bu.

Ayrıca uzun hatlarda ilk kalkış yerinden kalkan otobüsten, diğer şehirlere giriş çıkış yaptığı zaman aynı fiyatı alıyorlar. Otogarların o fiyatı almaması lazım.

"MİNİBÜSLER TRAKYA'YA YOLCU TAŞIYAMAZ"

D2 belgesi alarak Beylikdüzü'nden Trakya bölgesine yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin otobüs seferlerini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Özcan, şöyle konuştu: