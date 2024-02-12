Yozgatlı sütçü, fiyatı vatandaşın alım gücüne göre belirliyor! Memura, emekliye, asgari ücretliye farklı fiyat Yozgat'ta yaşayan bir besici, süt fiyatlarını müşterisinin maaş zam oranına ve alım gücüne göre tarifelendiriyor. Sütçü, normalde 100 liradan satılan 5 litre sütü; emekli müşterilerine 60, asgari ücretli müşterilere 70 ve memurlara ise 100 liradan satıyor.

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İHA

Yozgat’ta yaşayan Üzeyir Koç, süt fiyatlarını müşterilerinin maaş zam oranlarına göre belirleyerek alışılmadık bir satış tarifesi uyguluyor.

Besici Koç, kentte ortalama 100 liradan satılan 5 litre sütü müşterilerinin gelir durumuna göre emeklilere 60, asgari ücretlilere 70, memura ise 100 liradan satıyor.

Yozgat’ın Kuşçu köyünde besicilikle uğraşan Koç, 24 yıldır geçimini çiğ süt satarak sağlıyor.

Koç, bu tarifenin mecburiyetten oluştuğunu, kendisinin de müşterilerin de sonuçtan memnun olduklarını belirtiyor.

Günlük 60 kilogram süt elde ediyor

Mandırasında günlük 60 kilogram süt elde eden Koç, ürettiği sütü şehre getirerek müşterilerinin taleplerini karşılıyor.

Mahalle mahalle dolaşıp evlere süt dağıtıyor

Aracıyla mahalle mahalle dolaşıp evlere süt dağıtan Koç, müşterilerinin ekonomik durumlarını da göz önünde bulunduruyor.

Sütün normal fiyatı 5 litresi 100 lira

Koç, 100 liradan satılan 5 litre sütü gelir düzeyi düşük olan bazı müşterilerine uygun fiyattan veriyor. Emekli müşterilerine 60, asgari ücretli müşterilerine 70 liradan satış yapan Koç, memur olan müşterilerine ise sütü 100 liradan veriyor.

“Günlük 60 kilogram süt alıyorum”

Son günlerde yaşanan zamların ardından müşterilerinin de ekonomik durumunu düşünmek zorunda olduğu için böyle bir uygulamaya başvurduğunu söyleyen Üzeyir Koç, uyguladığı tarifiyi şu sözlerle dile getirdi:

24 senedir hayvancılıkla uğraşıyorum. Vatandaşların süt ihtiyacını karşılıyorum. Yozgat’ta sürekli müşterilerim var, onlara süt getiriyorum. Sütten de çok memnunlar. Emekli müşterime indirim yapıyorum onlara sütü 60 liraya veriyorum, asgari ücretlilere de 70 liraya satıyorum. Normal de 5 litre sütü 100 liradan satıyorum ama ben vatandaşın alım gücüne göre fiyatları belirliyorum.

"Mecburiyetten doğdu"

Fiyatları böyle belirlemem mecburiyetten oldu, vatandaş alamıyordu, fiyatları ona göre belirledik. Şimdi herkes mutlu, sütten de memnun kalıyorlar. Fiyatlar kurtarmıyor ama mecbur bu işi yapıyorum. Maliyetler çok pahalı, yem fiyatları çok yüksek, vatandaşa destek olmak istiyorum onun için de süte talep çok oluyor. Köyde 15 hayvanım var, günlük 50-60 kilogram süt alıyorum. Buraya gelip vatandaşlara satıyorum.

Müşteriler uygulamadan memnun

Müşterilerden Talip Yılmaz ise kendilerine sağladığı bu uygulamadan memnun kaldıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

Yılardır ondan süt alırım, sütü de çok güzel oluyor. Kendisi de bu konuda bize yardımcı oluyor. Ekonomik durumumuzu söylediğimizde 100 liranın altında sütü alıyoruz. Fedakarlık yapıyor bize. İnsanların alım gücü düşük olduğu için sütü bu fiyatlara satıyor, kendisine teşekkür ediyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)