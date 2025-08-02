Yozgat’ta Sorgunlu üretici nohutun tescillenmesini istiyor

Yazın gelmesiyle birlikte köy tarlalarında hareketlilik arttı. Çiftçiler, yıl boyunca emek verdikleri ürünlerini toplamaya koyuldu.

Nohut üretimi, bölge ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Külhüyük köyünde yetiştirilen nohutlar, sadece köy halkı tarafından değil, çevre il ve ilçelerdeki tüketiciler tarafından da tercih ediliyor.

Hasat sonrası nohutlar önce kurutuluyor, ardından pazara sunuluyor. Üreticiler bu süreçten gelir elde ederken, bazı çiftçiler ürünlerini doğrudan toptancılara satarak sezonu kapatıyor.

"TARIMDA PES ETMEK YOK"

Çiftçi Fatih Özdemir tarımla geçim sağladıklarını ve tarımın hayat anlamına geldiğini ifade etti. Özdemir, "Buğday, mercimek hasadımızı yaptık. Şu anda nohut hasadı yapıyoruz. Beklediğimiz oranda değil ama buna şükür. ‘Yer bereketi’ diyoruz. Pes etmek yok. Tarımda pes ettiğin an kaybetmişsin demektir. Çünkü bir bakmışsın önümüzdeki sene daha iyi verim alırız. Bu konuda üzerimize düşen yükümlülük neyse üstleneceğiz. Çiftçilerimizin de bilinçli tarım yapmasını istiyoruz." dedi.

"NOHUTTA KÖYÜMÜZ BİRİNCİDİR"

Nohutta Yozgat’ın Türkiye ikincisi olduğunu söyleyen Özdemir, nohutta birinci olanın Külhüyük köyü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Nohudun başkenti bizim köyümüzdür. Nohudun biraz daha kaliteli ve verimin yüksek olmasının sebebi poyrazın güzel olmasıdır. Kuraklığa rağmen buğdayda bile verimin biraz fazla olmasının nedeni poyrazdır. Atalarımızın deyimiyle poyrazın ekmeğini yedik. Seneye nohudu biraz daha arttırmayı düşünüyorum. Ben nohuda ‘leblebi ağacı’ derim.

"SORGUN YEŞİL MERCİMEK VE NOHUDUNUN ULUSLARARASI PATENTİ ALINMALI"

Üretilen nohudun önemine değinen Özdemir, ayrıca en büyük hayalinin patent almak olduğunu belirterek, "Hayal etmediğini sonuçlandıramazsın. Avrupa’daki gurbetçi dostlarımız nohut getirmişti. Tencereye koyduk simsiyah oldu. Bazı bölgelere nohut gönderiyoruz sonra hep bizden istiyorlar. Yeşil mercimek sattım. Zahireci yeşil mercimeği döktü. Benimki yeşil önceki döktükleri biraz daha Brezilya forması gibi sarı yeşil açığa çıktı. Mercimeğe, nohuda tadını veren toprak yapısı ve iklim şartlarıdır. Patentlenmesi lazım. Sorgun bazında düşünüyorum. Sorgun nohudunun ve yeşil mercimeğinin patentinin alınıp çiftçiye getirisinin yüksek olması için mücadele vereceğiz." şeklinde konuştu.