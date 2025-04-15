Yumurta fiyatı 9 ayda ikiye katladı

Haber Merkezi

Organiği, tarlada gezeni, kümeste bekleyeni fark etmiyor, fiyat artışı yumurtanın her türlüsüne yansıyor.

Pazarda en ucuz yumurtanın tanesi en ucuz 8 liradan satılıyor.

TANESİ 14 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Bazı marketlerde fiyat 6,5 liraya kadar düşse de türüne göre 14 liraya kadar çıkıyor.

Yumurta satıcıları, 10 gün önce bir yumurtanın 6 liraya, şimdi ise 8 liraya geldiğini söylüyor.

9 AYDA İKİ KATINA ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre de yumurta fiyatları, son dokuz ayda ikiye katlandı.

Son bir ayda fiyat artışı yüzde 10'a yaklaştı.

Satıcılara göre yumurta daha üreticiden yüksek fiyatla çıkıyor, tüketiciye ulaşana kadar üzerine ek maliyetler biniyor.

KUŞ GRİBİNİN ETKİLERİ SÜRÜYOR

Bazı haber kaynaklarında yumurta fiyatlarını ihracatın artırdığı yer alsa da, sektör temsilcilerine göre yaklaşık beş ay önce görülen kuş gribinin etkileri hala sürüyor.

Piyasadaki yumurta talebini karşılayacak kadar üretim yapılamıyor.

Fiyatlarda en erken, iki hafta sonra düşme ihtimali olduğu belirtiliyor.