Yunan gastronomi uzmanına göre, Türk ve Yunan mutfakları arasında çok fark yok Yunanistan'ın Türk yemeklerini taklit ederek isimlerinin sonuna takı getirerek farklıymış gibi dünyaya sundukları iddiasına yanıt veren gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu, iki ülkenin yemek kültürünün küçük farklarla aynı olduğunu belirtti.

AA

Gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu, Türk ve Yunan mutfağı arasında çok farklılığın bulunmadığını, birçok yemek isminin bile aynı olduğunu söyledi.

Yemeklerin isimleri bile aynı olduğunu, iki ülke mutfağı arasında kokoretsi, caciki, dolmadakia'da olduğu gibi isim ve köken konusunda polemikler yaşandığını belirten Ekmekçioğlu, bu tartışmaların iki ülke arasında "çok güzel bir dostluk köprüsü" kurduğu düşüncesinde.

"TÜRK VE YUNAN HALKI BİRBİRLERİNİN YEMEKLERİNİ ÇOK SEVİYOR"

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali'ne katılan Ekmekçioğlu, Türk ve Yunan halkının birbirinin yemeklerini çok sevdiğini ifade etti.

"KALAMAR YERİNE KALAMADA DENİYOR"

Yunanistan'daki restoranlarda enginar, dolmalar, keşkekler, tas kebap, imam bayıldı hatta hünkar beğendinin bile bulunduğunu dile getiren Ekmekçioğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Burada da Yunanistan'da da kalamar ya tavada ya ızgarada yapılıyor. Tek fark kalamar değil kalamari deniliyor. Salata desen aynı. Belki pişirme tarzlarında farklılıklar olabilir. Yunanistan'da fazla tereyağı kullanılmıyor, Anadolu mutfağında daha çok tereyağı kullanımı var.

"YUNAN MUTFAĞINDA KUYRUK YAĞI YOK"

İki ülke arasında görülebilen en büyük farkın kuyruk yağı olduğunu savunan Ekmekçioğlu, Yunanistan'da hiç kullanılmayan kuyruk yağının Türkiye'de kebaplarda, Güneydoğu Anadolu'daki mutfakta epey fazla kullanıldığını kaydetti.

"YEMEKLERİMİZİN İSİMLERİ BİLE AYNI"

Yunan mutfağında fazla baharat kullanılmadığını anlatan Ekmekçioğlu, şu bilgileri verdi:

Yunanistan'da sakız kullanılıyor, özellikle tatlılarda. Türkiye'de ise fazla kullanılmıyor. Pilava, Türk mutfağında sakız kullanıldığını görmedim. Sadece sakızlı muhallebide kullanılıyor. Yemeklerimizin isimleri bile aynı. İki ülke mutfağı arasında kokoretsi, caciki, dolmadakia'de olduğu gibi isim ve köken konusunda polemikler var.

"YEMEKLERİN KİME AİT OLDUĞU TARTIŞMALARI VAR"

Bu yemeklerin nereden başladığı, kime ait olduğuna dair tartışmalar oluyor. Bu tartışmalar hep devam etsin. Bunlar devam ettiği sürece Türkiye ile Yunanistan arasında gastronomiyle ilgili çok güzel bir dostluk köprüsü kuruluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)